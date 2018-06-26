偷台灣上百頻道訊號 轉送中國侵權逾千億

2018-06-26

破獲大型截波機房 要價近4千萬

〔記者姚岳宏／台北報導〕國內首度破獲大型地下截波機房！世界盃足球賽如火如荼展開，竟有不肖業者砸重本，添購要價近四千萬元的大型衛星天線等機房設備，攔截竊取上百個國內有線電視頻道的訊號，送到中國等地的後端伺服器，再供安博機上盒、手機APP直播頻道使用，連獲世足賽專屬授權的「愛爾達」頻道也遭殃，初估業者遭侵權的損失金額高達千億元。

刑事局日前逮獲三十一歲王志遠、五十五歲朱志豪兩名嫌犯，但兩男強調受僱每月僅拿二十萬元薪資；警詢後將兩嫌依違反著作權法送辦。警方指出，本次緝獲機房器材要價近四千萬元，成本明顯與兩嫌供稱的收入不相當，將全力釐清相關地下匯兌管道與幕後金主，並擴大追查有無其他接收端主機及端末設備。

轉送中國等地 再供手機直播使用

電視盒子如同小型電腦或智慧手機，本身不提供任何節目，但可透過連接網路及APP下載想觀看的電視節目，因此電視盒盜看節目越來越猖獗，民眾一次性消費就可以免費看電視看到爽。

有線電視業者日前向警方報案，指安博機上盒的WiFiPAD等APP，疑違法播送未經授權的電視節目，新北檢指揮刑事局電偵大隊鎖定王、朱二男涉案。

檢警調查，兩嫌以民宅為掩護，在北、中、南各架設大型截波電視台訊號機房，透過強波器、轉碼器等設備，將台灣的有線電視或衛星訊號轉換成為網路串流格式，再送到位於中國及美國的後端伺服器，供機上盒、手機APP直播頻道使用。

愛爾達轉播世足賽 訊號也遭竊取

警方發現，兩嫌除竊取上百個國內有線電視頻道、中華電信ＭＯＤ訊號，其中包括獲得本屆世足賽台灣專屬授權的愛爾達頻道，就連美商電影頻道、運動節目也不放過，且為求影像品質提升，每月都砸重金更新轉碼設備，水準不輸系統業者，其訊號品質及傳輸速度直逼合法訊號機房。