BIS︰保護主義高漲 威脅全球經濟

2018-06-26

〔編譯羅綺／綜合報導〕「國際清算銀行」（BIS）發出警告，隨著美中貿易戰加劇，保護主義高漲可能轉變為危險的惡性循環，甚至引發下一波經濟衰退，讓好不容易復甦的全球經濟再次出現危機。

國際清算銀行指出，受到美中貿易戰影響及川普與盟國夥伴敵對關係，造成投資人擔憂與日俱增，已有跡象顯示對美國投資正不斷減少；BIS總裁Agustin Carstens分析，保護主義問題影響貨幣市場及資金流動，全球已進入危險惡性關稅循環，若相互性的保護措施最終破壞「開放的多邊貿易體系」的整體信心，接下來將拖累經濟增長，甚至蔓延到金融市場。

Carstens呼籲，決策者應捍衛自由開放貿易，因自由貿易是奠立全球大部分地區生活水準改善的基礎。他也促請美國聯準會（Fed）繼續升息，而歐洲央行（ECB）及其他主要央行應該退出大規模的刺激政策；BIS強調，只要貿易緊張局勢或借貸成本不急遽升級，全球經濟就能繼續改善。

前美國財政部長桑默斯（Larry Summers）日前呼籲各國央行應該小心，不要僅為了遏制通貨膨脹而提高利率。

但BIS的觀點卻正好相反，認為貨幣政策逐步正常化非常重要，過去非常規政策造成金融市場的某些弱點逐漸擴大，例如目前股市上漲導致估值過高及債券利差變小，若再不升息，失衡情況恐加劇。

BIS進一步指出，全球主要央行促使貨幣政策正常化，必會面臨波動率上升，若是在金融市場可控制的情況下大幅波動，反而會令投資者更審慎，不會輕易進行高風險投資。