川普嗆貿易夥伴 展開新報復

2018-06-26

推文要求終止保護主義壁壘

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普週日在推文中要求所有貿易夥伴終止保護主義壁壘，否則將面臨新一輪的報復措施；同樣面臨川普貿易壓力的中國和歐盟則舉行經濟對話，誓言將反擊貿易保護主義及片面主義，若縱容這樣行為將造成全球經濟陷入衰退。

川普在推文中重申貿易必須公平，不再走單行道，並要求採取保護主義措施的所有國家，必須撤除人為的貿易壁壘和關稅，否則美國將「還以顏色」。

川普增強他的保護主義措辭，是在美國向貿易夥伴的廣泛產品祭出報復性關稅後。上週川普宣布，將對中國價值二千億美元產品加徵十％關稅，引發全球金融市場動盪，擔憂此舉將導致全球經濟衰退，促使中國人民銀行調降銀行存準率，以因應美國貿易戰的衝擊。

歐中共同批片面主義 禍及全球經濟

中國副總理劉鶴和歐盟執委會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）週一在北京舉行經濟對話。劉鶴表示，這場對話在片面主義興起、主要經濟體出現貿易緊張之際舉行，雙方同意捍衛多邊貿易體系，反對貿易片面主義和保護主義，並認為這些行動將造成全球經濟衰退和動盪。

中國和歐盟最近都面臨川普的貿易壓力。歐盟上週五宣布對美國價值三十三億美元產品加徵關稅，以報復美國對歐盟進口鋼鋁產品課稅；川普則揚言加倍奉還，對歐洲進口汽車課徵二十％關稅。

中國則面臨七月六日起美將課徵三百四十億美元產品廿五％關稅的壓力，此外，美國媒體報導，川普政府準備祭出更多禁令，限制中國企業投資美國科技公司，以防止敏感科技技術出口到中國，形同對中國再施壓。