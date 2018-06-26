挺柯派轉向？ 童子賢與丁同台 林世宗挺姚

2018-06-26

〔記者周彥妤、鍾泓良／台北報導〕被外界視為「友柯派」的台北市議員林世宗，昨下午與民進黨市長參選人姚文智一同舉辦座談會；林受訪說，自己是民進黨員，「從頭到尾都支持民進黨提名的人，也支持會贏的人。」而曾支持台北市長柯文哲的台北市電腦公會理事長、和碩科技董事長童子賢，昨天也與國民黨台北市長參選人丁守中同場演講，並強調智慧城市平台的願景有待「新的市長當選人來具體實現」。

林世宗與姚文智抵達會場後，與支持者握手，林更對支持者說「給姚文智當選！」兩人受訪時，林也對姚說「當市長的人，要站右邊」。談到過去跟柯文哲有交情，林世宗說，自己是民進黨員，「從頭到尾都支持民進黨提名的人，也支持會贏的人。」

丁守中、童子賢昨晚出席玉山科技協會舉辦的玉山小聚，並分別發表演講。演講前，丁守中及童子賢比鄰用餐，期間頻頻交談。童子賢認識丁守中廿多年，丁曾任台北市電腦公會顧問、和碩董事。二○一四年台北市長選舉，童支持丁參選，不過，柯文哲當選市長後，曾透過童子賢與富邦董事長蔡明忠密會，解決了五大案中的松菸文創。今年三月底北市府於南港展覽館辦智慧城市展，童先是受邀與柯同台，之後丁參觀展覽，童也全程作陪。

丁守中在演講中指未來如當選市長，將會在北市實現智慧城市平台，藉此行銷到全世界。童子賢則提到，智慧城市要發展往往都需要政府處理法規灰色地帶，否則新興產業沒辦法發揮，「這個美好願景有待政府，也包含新的市長當選人來具體實現。」