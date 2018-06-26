太后說 姚批柯：滿腦子都是政治

2018-06-26

剛鬥完吳音寧 現在又想鬥民進黨

〔記者周彥妤、楊淳卉、蘇永耀／台北報導〕對於台北市長柯文哲的「太后、太子」說，民進黨台北市長參選人姚文智表示，大家看到這個新聞都很驚訝，相信外界都看破柯的手腳；他批柯「滿腦子都是政治」，「比我們這種傳統政治人物還要政客幾倍」。

姚文智並指出，黨內有誰認為新潮流是太子？有誰認為陳菊是太后？柯文哲根本胡說八道，挑起紛爭。難怪大家說柯是暗黑力量，剛鬥完北農總經理吳音寧，現在又想鬥民進黨，柯文哲不斷操弄藍綠，操弄政治鬥爭，當初大家期待的樸素、透明力量，已經不存在。

至於此舉是否有意破壞民進黨團結？姚文智說，民進黨才經過六二三造勢晚會，準備整軍待發之際，就有人說這個，「滿腦子都是政治，比我們這種傳統政治人物還要政客幾倍。」

對於柯文哲昨受訪時不願正面回應「太后、太子」說。姚文智也批說，柯文哲有太多這樣的事情，有時講話不承認，有時講完自己變成「親柯人士」，有時躲在背後放話；柯躲在背後鬥爭吳音寧，「太后太子說」則試圖鬥爭民進黨，搞得大家亂成一團，「口水那麼多，那就是你柯市長啊，不然是誰？」姚說，柯為何不好好著墨市政議題，三天兩頭就要做這樣的事？大家應該看破手腳。

對於「太后太子說」，總統府發言人黃重諺則回應說，民主國家不會有太后，自然也不會有太子。