柯文哲「陰謀論」綠營斥劃錯重點

2018-06-26

指新系扯小英後腿 拱賴揆戰二○二○

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市長柯文哲指總統蔡英文「被太后、太子掌控」，影射總統府秘書長陳菊及民進黨派系新潮流，引發熱議。據了解，柯文哲曾多次私下向友人抱怨，認為民進黨這次不與他合作，正是新潮流從中作梗，目的是讓蔡總統在年底選舉大傷，加深蔡二○二○年連任的不確定性，屆時新潮流便能順勢推出行政院長賴清德參選總統。

新系內部也曾聽聞柯文哲的這種說法，認為柯「根本胡扯」！批評柯文哲不但認知錯誤，且毫無邏輯可言，不檢討自己卻把錯怪到民進黨派系身上。

柯與新系 上次市長選舉就結怨

黨內人士認為，柯文哲這套「陰謀論」顯然是劃錯重點，也顯示柯不了解民進黨；蔡英文多次向柯文哲遞出橄欖枝，但柯文哲遲遲不接，白綠才走到不得不拆夥的地步。

新潮流與柯文哲最早的恩怨，始於上屆台北市長選舉。新系人士指出，當時新潮流主張民進黨自提人選，因此支持顧立雄參選，「可能那時候柯文哲就認定我們新潮流在擋他吧！」

上屆市長選舉，民進黨內主要是謝系支持柯文哲，柯文哲上任後也啟用多位謝系人士，如董瑞斌、林向愷等。二○一六年北農人事案，柯文哲與新潮流間關係急凍，二○一七年底又爆出柯文哲在內部會議抨擊時任高雄市長陳菊舉債六都最高，引爆柯文哲與陳菊、立委段宜康等新系人物隔空交火。

去年九月，「中國新歌聲」借用台大田徑場，引發學生遭統促黨成員打傷事件，北市府做為協辦單位，柯文哲一席「抵抗力強就不怕外面的細菌」發言，遭段宜康批「這樣的市長，才是細菌。」

蔡英文今年一月接受電視專訪，指柯文哲應再次確認「台灣價值」，段宜康在臉書表示，「我們的台灣價值很單純：兩岸不是一家。可以親；但不能搶親。」柯文哲則回酸：「狗咬你，難道要咬回去？」

白綠分手後，柯文哲批評賴清德「務實台獨工作者」的論述不負責任；近日北農總經理吳音寧風波，段宜康及北市議員周威佑、梁文傑等新潮流代表人物，輪番上陣批柯護吳。