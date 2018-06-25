疑爭搶酒店地盤 天道盟擄竹聯大哥虐死

2018-06-25

3嫌投案 供稱因擦撞結仇

〔記者姚岳宏、鄭景議、余衡／台北報導〕三十五歲竹聯幫南堂南賢會會長、綽號「殺強」的陳智強，前天到北市南港興中路停車場取車，遭有天道盟美鷹會背景的李灝等三男強押上車，載往新北市鶯歌一處鐵皮屋，以鐵條、鐵鎚、木棍凌虐致死，三嫌當晚至南港警分局投案，宣稱與陳在路上擦撞結仇，報復毆打對方致死，警方懷疑是為爭奪酒店經紀利益，依殺人罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後聲押。

警密切觀察 防兩黑幫火併

警方追查，陳智強是竹聯幫南堂新生代大哥，動手嫌犯則都有天道盟美鷹會背景，凌虐殺人手法凶殘，又事涉國內兩大幫派爭鬥，案發後，一度有超過四十名黑衣人到警局外關心，警方擔心黑幫火併，正密切觀察壓制。

警方調查，二十五歲主嫌李灝供稱，三月中旬在農安街一處酒店旁，與陳智強擦撞肩膀，由於被陳與其小弟圍毆，懷恨在心，數月來與同為二十五歲友人李志嘉、陳柏安，監控陳的行蹤，發現陳常將車停在興中路停車場，決定下手報復。

前天趁陳要去取車時，埋伏的三人立刻衝過去痛毆陳，再用膠帶綑綁雙手、黑色塑膠袋套頭，押上自己開來的轎車（另一共犯負責開車），載至鶯歌三鶯路的鐵皮屋。

警方調查，四人在鐵皮屋內以鐵條、鐵鎚、木棍，毆打陳智強頭顱、四肢，凌虐約半個小時，將陳打死後棄屍現場逃逸。

陳男的友人前晚九時向警方報案，不到兩個小時，李灝等三嫌就在律師陪同下，向南港警分局投案。

警方進到鐵皮屋，發現陳男倒在地上，只著內褲，渾身佈滿塵土傷痕，早已氣絕，檢警初步相驗，發現頭骨及全身多處遭重擊碎裂、瘀傷，還有疑似燒燙傷痕跡。

檢警追查，雙方曾為酒店經紀利益多次談判，甚至大動干戈，懷疑是為利益殺人，投案前才統一說詞，正積極追緝在逃男子，並追查幕後藏鏡人釐清。

  • 竹聯幫南堂南賢會會長陳智強（中）遭天道盟美鷹會李灝等人擄走凌虐致死。（資料照）

    竹聯幫南堂南賢會會長陳智強（中）遭天道盟美鷹會李灝等人擄走凌虐致死。（資料照）

  • 竹聯幫南堂南賢會會長陳智強遭天道盟美鷹會李灝等人擄走凌虐致死，圖為死者（白衣）最後身影。（記者鄭景議翻攝）

    竹聯幫南堂南賢會會長陳智強遭天道盟美鷹會李灝等人擄走凌虐致死，圖為死者（白衣）最後身影。（記者鄭景議翻攝）

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