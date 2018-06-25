疑爭搶酒店地盤 天道盟擄竹聯大哥虐死

2018-06-25

3嫌投案 供稱因擦撞結仇

〔記者姚岳宏、鄭景議、余衡／台北報導〕三十五歲竹聯幫南堂南賢會會長、綽號「殺強」的陳智強，前天到北市南港興中路停車場取車，遭有天道盟美鷹會背景的李灝等三男強押上車，載往新北市鶯歌一處鐵皮屋，以鐵條、鐵鎚、木棍凌虐致死，三嫌當晚至南港警分局投案，宣稱與陳在路上擦撞結仇，報復毆打對方致死，警方懷疑是為爭奪酒店經紀利益，依殺人罪嫌移送新北地檢署，檢方複訊後聲押。

警密切觀察 防兩黑幫火併

警方追查，陳智強是竹聯幫南堂新生代大哥，動手嫌犯則都有天道盟美鷹會背景，凌虐殺人手法凶殘，又事涉國內兩大幫派爭鬥，案發後，一度有超過四十名黑衣人到警局外關心，警方擔心黑幫火併，正密切觀察壓制。

警方調查，二十五歲主嫌李灝供稱，三月中旬在農安街一處酒店旁，與陳智強擦撞肩膀，由於被陳與其小弟圍毆，懷恨在心，數月來與同為二十五歲友人李志嘉、陳柏安，監控陳的行蹤，發現陳常將車停在興中路停車場，決定下手報復。

前天趁陳要去取車時，埋伏的三人立刻衝過去痛毆陳，再用膠帶綑綁雙手、黑色塑膠袋套頭，押上自己開來的轎車（另一共犯負責開車），載至鶯歌三鶯路的鐵皮屋。

警方調查，四人在鐵皮屋內以鐵條、鐵鎚、木棍，毆打陳智強頭顱、四肢，凌虐約半個小時，將陳打死後棄屍現場逃逸。

陳男的友人前晚九時向警方報案，不到兩個小時，李灝等三嫌就在律師陪同下，向南港警分局投案。

警方進到鐵皮屋，發現陳男倒在地上，只著內褲，渾身佈滿塵土傷痕，早已氣絕，檢警初步相驗，發現頭骨及全身多處遭重擊碎裂、瘀傷，還有疑似燒燙傷痕跡。

檢警追查，雙方曾為酒店經紀利益多次談判，甚至大動干戈，懷疑是為利益殺人，投案前才統一說詞，正積極追緝在逃男子，並追查幕後藏鏡人釐清。