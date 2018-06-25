司法話題》名人酒駕案例頻傳 緩起訴罰金 有神秘公式

2018-06-25

〔記者錢利忠／台北報導〕名人酒駕案例層出不窮，今年初至今，就接連發生藝人陳喬恩、邵昕，以及前SBL球星洪康喬等人，涉酒駕被法辦案例，所幸都沒肇事，陳喬恩、洪康喬已分別繳罰金而獲緩起訴；據悉，緩起訴罰金有個神秘公式，參考基準除民眾所知的酒測值高低而有「行情價」之外，開什麼樣的車、收入多寡，也是影響罰金數目的變數。

曾任台北地檢署檢察官的律師陳重言表示，面對酒駕犯，檢察官若決定給予緩起訴，會參照緩起訴罰金表做為參考，包括酒測值、駕駛車輛大小、是否初犯、有無肇事等都會列為考量，但參考表只是列出「行情價」，並無強制力，面對經濟狀況較優渥的酒駕犯，檢方為給予警惕，通常就會要求繳交較高額的罰金。

除酒測值高低

駕駛車輛、收入也列考量

依法務部訂頒「檢察機關辦理緩起訴處分作業要點」規定，檢方偵辦酒駕案件時，如認定被告符合緩起訴資格，可命被告支付一定金額之罰金。至於究竟該罰多少？如酒駕未肇事，初步可依酒測值高低、駕駛車輛的大小，有5級參考標準。

第一級處罰最輕，酒測值0.25至0.55者，依駕駛機車、小型車、大型車等3類，罰1萬5000元至3萬元。第二級0.55至0.75，罰2萬至4萬5000元。第三級0.75至0.9，罰4萬至6萬5000元。第四級0.9至1.1，罰6萬至8萬5000元。第五級1.1以上，罰8萬至10萬5000元。

陳重言指出，面對酒駕初犯且未肇事、態度良好的被告，檢方較願意給予緩起訴，相較於被起訴、判刑後，所須面臨的罰金刑，繳交緩起訴處分金絕對比較划算，但緩起訴期間通常為1至2年不等，偶有不想讓案子一直掛在身上的被告，會希望檢方直接起訴，由法院速審速決。