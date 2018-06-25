司法話題》30元標準 法院未必全盤接受

2018-06-25

〔記者張文川／台北報導〕法務部實施多年的30元查賄標準，至今仍是檢方辦案圭臬，但事實上此標準並未被法院全盤接受，例如過去曾有人送價值超過30元的洗碗精給選民，結果被判無罪，甚至3年前國民黨在新竹辦「千桌萬人宴」，也因菜色太爛、不足以打動選民而獲判無罪，顯見關鍵仍在於是否影響選民投票意向。

2015年底九合一大選期間，國民黨新竹市議會黨團舉辦「千桌萬人宴」，遭檢方依賄選罪起訴，但一、二審法院均認定現場沒有競選旗幟，且每桌1600元的菜色不佳，不足以左右選民投票意向，據此判主辦宴會的黨團書記長、市議員林耕仁無罪，全案現上訴最高法院審理中。

動搖投票意向 判刑關鍵

另如彰化縣和美鎮民代表候選人楊錫謀，2010年選舉期間贈送選民市價63元的洗碗精，被檢方依賄選罪嫌起訴，但一至三審都認定，依目前國民生活水準，63元的洗碗精並不足以影響選民投票意願，判楊無罪定讞。

但所謂「影響選民投票意願」的金額，似乎尚無定論，例如2007年間曾有3名某立委候選人的支持者，以每盒24元價格購買340盒洗衣粉，準備在造勢場合發送給選民，但尚未發放就被調查局查獲；法院審理後認為，其進貨成本雖未達30元，但市價為79元，足以動搖選民投票意向，據此判3人有罪、緩刑定讞。