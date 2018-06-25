司法話題》30元標準 法界咸認不合時宜

2018-06-25

〔記者謝君臨／台北報導〕針對前法務部長陳定南訂下的「30元標準」，法界人士普遍認為象徵意義大於實質意義，已不合時宜，重點仍在於行、收賄者間的對價關係，實務上應根據選舉規模、人口組成等要素進行分析，釐清選民是否因此改變投票意向，此外也要注意選舉完是否有「後謝」，就個案來做認定。

評估個案 確認對價關係

前特偵組檢察官、律師鄭深元說，陳定南擔任部長時，賄選確實很盛行，所以必須要畫出一條紅線，但時間久了，紅線畫在那裡已經沒有什麼意義，硬性訂出價錢反而會造成更多困擾，應由法官、檢察官就個案去評估，且選舉完的「後謝」其實才是利益最大的部分，也是現今賄選的真實樣貌，但這部分很難去認定。

一名基層檢察官也認為，「30元標準」的象徵性意義遠大於字面上意義，目的是藉由嚴格標準來告訴大家「別想賄選」，但該標準確已不合時宜，未來可改採較模糊、寬鬆的標準，再由法官就個案做認定，惟此舉恐讓候選人無所適從，因此在沒有完整配套措施前，或可根據地區經濟水準，將查賄金額適度提高至數百或數千，較貼近民生狀況。

不過有檢察官認為，不應單純根據物品價值來判定有無賄選，包括參與的選民是否有投票權、活動是否為例行性舉辦等細節都要釐清，才能確認雙方到底有沒有對價關係。