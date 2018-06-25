司法話題》銳化查賄3箭 檢察總長促嚴守程序正義

2018-06-25

〔記者吳政峰、楊國文／台北報導〕檢察總長江惠民今年5月上任後，首要面臨的課題之一，就是扛起年底九合一大選的「查察賄選」重責大任。據悉，江上台後積極跟檢察官交流查賄意見，討論主軸聚焦在檢討實務上多少錢的文宣品可能影響選民投票意向、過往查賄手段有無違反程序正義及如何落實反賄選宣導等3大面向，盼進一步銳化此「查賄3支箭」，射向「不賄選就不會選」的候選人。

鎖定不賄選就不會選候選人

據悉，上月25日全國同步啟動查賄機制前，各地檢署就被要求調閱各級法院判決，釐清實務上多少錢的文宣品會被認為有賄選之虞，檢方高層雖未直接點名30元的標準（前法務部長陳定南訂下），但江惠民就任總長當天就曾表示想傾聽檢察官對此金額之意見，法務部長邱太三也曾說「總不能說31塊就起訴，29塊就不起訴」，法務部挑戰此「陳定南防線」的用意不言可喻。

江惠民受訪指出，早年雖有文宣品不得超過30元之說，但實際上文宣品的價額並非重點，檢方偵辦上仍應從個案有無對價關係、是否動搖選民投票意向等方向來評斷是否有賄選不法。

其次，檢方過去查賄曾惹出不少爭議，例如鄉里號召坐遊覽車出遊，半途卻被檢調攔下帶回偵訊，被批手段過度強烈；另有檢察官為了宣導反賄，直接跑到候選人服務處談話，讓民眾誤以為「出事了」，也引起不少反彈。江此次也特別要求嚴守程序正義，避免落人口實。

除上述兩點外，檢方急欲強化的「第三支箭」，則是新的反賄宣導手段，除了過往的檢警座談模式外，也將仿照現行「安居專案」，依人口密度與地區型態等，採取適當的登門宣導，把「抹布」觀念植入民眾心中，讓民眾一看到賄選就想檢舉，如同用抹布擦去髒東西。

江惠民透露，接任後陸續視察一、二審檢察機關，7月更將召開「檢警調政風高層首長查賄座談會」等會議，盼從法院判決案例、基層檢警調意見等方向，深入檢討現行查賄機制。

江也不忘提醒，民眾若提供情資，讓檢方查獲六都市長或正、副議長候選人賄選，檢舉人將可得1000萬元獎金，六都以外者也可得500萬元獎金，呼籲民眾勇於檢舉。