限縮委託書 工總反對、商總贊同

2018-06-25

〔記者羅倩宜／台北報導〕公司法修法擬對委託書的表決權設限，目的在減少經營權糾紛，對此工商界意見不一，工業總會反對、但商業總會贊同；上市櫃公司協會認為，隨電子投票愈來愈普及，委託書權限的問題會愈來愈小，「重點不在委託書，它只是經營權之爭的工具，未來即使全面電子投票，經營權之爭依然存在。」

工總秘書長蔡練生表示，委託書制度行之有年，若將表決權打折，恐影響股東權益；「我是股東但有事不能出席，卻無法充分表達意見，似乎不太合理。」

商總理事長賴正鎰則認為，委託書權限打折，經營權大戰會比較少，對經營團隊是好事；他指出，現行委託書收購所反映的股東意見都是「買來的」，不一定符合公司利益，只是小股東搞不清東西南北，有人出錢就把自己的一票賣掉了。

上市櫃公司協會分析，目前採用人力和紙本的委託書制度，並非最迫切修改的項目，只要以電子投票全面取代即可；協會財務長鄭聖穎說，每年三月在股東會旺季尚未來臨前，不少公司就繃緊神經，開始準備委託書收購大戰。

「但目前電子投票已經實施，委託書反而不是急於修法的重點」。上市櫃公司協會指出，政府鼓勵電子投票，從資本額較高的先試辦，再擴大試用到全體上市櫃公司，委託書制度自然就會被科技淘汰；因委託書不是目的，它只是拿下董監席次的手段；未來即使全面改採電子投票，經營權之爭並不會因此消失，但或許代表性可改善。