擾民？透明？ 實質受益人揭露兩難

2018-06-25

政院版限第一層持股對象

〔記者黃佩君／台北報導〕公司法修法力拚臨時會完成，其中最關鍵條文之一的二十二條之一「透明條款」、即實質受益人申報，法界與工商界的「異見」很多。目前政院版本僅揭露「第一層」受益人，包括董事、監察人、經理人及持股十％以上股東等，這與國際規範持股二十五％、且具「最終」所有權或控制權的「自然人」，定義不同，只好先刪除「實質受益人」一詞。但是否對年底APG（亞太洗錢防制組織）來台評鑑有影響，雙方看法也不同。

「透明條款」審議過程就是各持己見。民間修法委員會、法務部等主張因應國際透明化潮流，應申報到「最終」受益人，否則難過評鑑；但經濟部在工商界批評實務上窒礙難行的排山倒海壓力下，只能主張揭露到第一層受益人即可，「應該」不會影響評鑑。

國際規範「實質受益人」定義，是指若第一層持股對象為法人，必須再下追至個人持股，包括直接或間接持有該公司二十五％以上已發行股份在內，以最終所有權及控制權來判斷。

在兩方意見僵持不下，院版草案採取折衷方案，將實質受益人揭露限縮在第一層直接持股對象，包括董事、監察人、經理人及持股超過十％股東。兩方對折衷方案均仍有不滿，協商時將再度角力。

另每月申報次數過於頻繁，也被工商界批評是擾民；在工商團體及會計師公會陳情下，國發會主委陳美伶日前召開協調會，拍板異動時才需要申報，但每年至少需申報一次。

工商團體強調，以逾八成外資股東的台積電為例，部分外資股東的最終實質受益人根本不知是誰；且大型化非公發公司若股東結構複雜，連公司都難以認定最終受益人，會計師如何查核？另德國相關洗防法案還卡在國會、新加坡通過立法尚未施行，顯示各國多難做到一步到位。