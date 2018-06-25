大同條款開後門 「應納大股東審查」

2018-06-25

持股過半可召集臨股會

中資恐趁隙插旗

〔記者黃佩君／台北報導〕大同經營權之爭進入短兵相接，公司法修法的一七三條之一持股過半股東可自行召集臨股會，也被稱為「大同條款」，因將改變上市櫃公司經營權的公司派與市場派角力籌碼，且被質疑恐大開後門，讓中資可隱匿於FINI（外國機構投資人）身分，插旗台灣指標企業；七大工商團體聯名反對，主張持股應有一年以上限制，且主管機關應對大股東適格性進行審查。

工商界︰持股應限制一年以上

現行公司法規定無論是股東常會或臨時會，均由董事會召集，但若董事會遲不召開，往往有股東會遭卡關情況，影響股東權益；因此本次修法一七三條之一規定，持有已發行股份總數過半數的股東，可自行召集臨股會。

工商團體質疑，目前草案僅規定持股比例須過半，但對持股期間及比例，或「過半數股東」僅限一人或複數股東結合等，都未規定；也未規定須提報主管機關許可；未來僅需集結複數股東達成持股過半的要求，就可自行召集股東會，將造成任意召集股東會、漫無限制提出議案干擾營運狀況，甚至經營權爭奪爭議將暴增。

但經濟部認為，過半股東已具公司控制權，理應賦予召集股東會權利，且過半僅限持股、而非委託書，相對嚴謹；公司派若要穩定經營權，仍應從根本面提高持股。最後經委會要求經部應提出配套，讓公司派增加因應餘裕，避免經營權過度動盪。

經濟部目前提出配套方案為持股過半數股東需記名提案理由，之後可請求董事會召集臨股會；若十五日內董事會不召集，即可自行召集。此配套給予公司派較多緩衝時間，若加上召集程序，公司派約有二到三個月的時間因應，目前較受朝野立委認同，但仍待臨時會進行協商。