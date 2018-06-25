選戰疑難雜症》扮桶箍要角 菊姐出馬救援

2018-06-25

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨縣市長佈局過程風波不斷，深受民進黨主席、總統蔡英文信任的總統府秘書長陳菊，上任後即為蔡英文分勞不少政治性事務，包括擔負「桶箍」重任，促使黨內在選舉團結一致。陳菊確定接任府秘後，首要任務即是代表蔡英文及民進黨中央，登門勸進蘇貞昌參選新北市長，拉開「請王爺出征」序幕，在高雄市、宜蘭縣等綠營重鎮，也都能看到陳菊出手協助黨內整合。

從新北、高市到宜蘭 奔波整合

隨著縣市長選舉投票日逐漸逼近，有關百里侯參選與輔選事務出現各項疑難雜症，陳菊也被黨內視為是最有能力化解各種難題的救援者。

民進黨在高雄市長初選過程激烈，立委陳其邁於三月初選出線不久，隨即隻身赴市府拜訪陳菊，陳菊也允諾全力協助。菊團隊幕僚透露，陳菊對陳其邁的協助不是說一套做一套，她每次回到高雄，無論在公開或私下場合，都會一再提醒團隊全力支持陳其邁。

幕僚提及，高市府幹部六月初為陳菊舉辦慶生會時，陳菊還在幕僚及高雄市議長康裕成面前「許下願望」，叮囑團隊全體一心支持陳其邁，並讓民進黨在議會席次過半。

民進黨在新北市長的提名佈局，最後共識是請蘇貞昌出馬，為鋪陳王爺出場，也先由陳菊打頭陣，親自赴蘇系智庫超越基金會勸進蘇貞昌；民進黨正式提名蘇貞昌後，蘇也邀請陳菊擔任競選總部主委，顯見陳菊在黨內份量。

被認為民進黨內整合不順利的宜蘭縣，宜蘭縣長參選人陳歐珀也利用五月總統府餐敘，懇求陳菊出面協調黨內；宜蘭縣代理縣長陳金德六月拜訪總統府，陳菊便向陳金德提及擔憂宜蘭選情，希望陳金德全力支持獲得黨提名的陳歐珀。

就連前副總統呂秀蓮宣布告別民進黨的風波，都是由陳菊先出馬與呂秀蓮會面，希望繼續挽留呂秀蓮，避免黨內因選舉而分裂。