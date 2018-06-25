柯P：小英被太后、太子掌控

2018-06-25

〔記者邱燕玲／台北報導〕國、民兩黨在台北市都已提出市長人選，要與現任市長柯文哲一較高下。據了解，柯自己對選情看得很開，他上週二（十九日）拜會前立法院長、國民黨立委王金平時也再度表明，「沒選上就回去當醫生」；至於昔日盟友民進黨現不挺他，柯文哲形容，「小英現在是被太后、太子掌控」，暗指「太后是陳菊、太子是新潮流」。

暗指陳菊新系影響力大

柯文哲尋求連任，曾四處拜會藍綠陣營大老請益。王金平三月曾受訪表示，柯二月時有來拜會他，談了兩個多鐘頭，原本三月十九日兩人還要與幾個朋友在西華飯店吃飯，但因行程曝光而取消。

當時柯文哲受訪表示，王金平在立法院做了四十年，「簡直就是中華民國現代史的活字典」，向政壇前輩請教一些看法，可以有很有用的諮詢，他也勸王趕快寫回憶錄，都記錄下來。

經過幾個月，柯文哲仍有心向王金平請益，他在上週二拜會王。據了解，柯並未向王表達要尋求國民黨的支持，只是和王「純聊天」，柯文哲也再度當面讚王是「活字典」。

據了解，柯文哲認為，這次選舉蔡英文總統原本是支持他、要與他合作的，但民進黨內的新潮流持反對意見，因而破局。柯也認為，總統府秘書長陳菊、民進黨新潮流系是對小英影響最大的，他並形容「小英現在被太后、太子掌控」。

對於兩岸政策，柯文哲並未要求王金平提供「台灣價值」的解答，王則向柯闡述其兩岸主張，認為兩岸之間安全、安定、繁榮最重要。

新系批柯錯誤解讀臆測

對於柯文哲形容「小英現在是被太后、太子掌控」，民進黨新潮流立委吳思瑤昨晚回應，柯不是口口聲聲說要超越藍綠嗎？民進黨無法延續和柯合作，是柯咎由自取，但柯不檢討自己，卻還對民進黨內事務及民進黨派系有不必要的臆測與錯誤解讀，她對此表示遺憾與不解。