比利時大勝突尼西亞 南韓吞敗命懸一線

2018-06-24

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世足賽G組小組賽第二戰，「小魔獸」R.盧卡庫爆發力驚人，不斷突破撕裂對方後防，連兩場「梅開二度」，助比利時5：2大勝來自北非的「迦太基之鷹」突尼西亞，「歐洲紅魔鬼」在俄國世界盃小組賽2連勝，晉級16強在望。

墨西哥延續首戰爆冷扳倒德國衛冕軍的銳氣，前鋒貝拉上半場12碼球、下半場埃南德斯突破龍門，從頭到尾壓制南韓，儘管孫興慜傷停補時回敬長射為時已晚，「阿茲特克武士」2：1挫「太極虎」，墨西哥兩勝晉級在望，南韓吞兩敗被逼至淘汰邊緣。