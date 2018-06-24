美光控聯電替中企竊密 紐時：美中科技戰縮影

2018-06-24

揭露中國製造2025黑暗面：買不到就用偷的

〔編譯楊芙宜、記者張慧雯／綜合報導〕《紐約時報》揭露「中國製造二○二五」計畫的黑暗面，以聯電去年底被美光科技（Micron）控告替中國國企福建晉華竊取商業機密案為例，反映美國為什麼要對中國開啟貿易戰的部分原因，因為中國意圖迅速竄起成為全球科技強權，除砸重金創新和大買外國技術外，買不到、發展不出來的，就使用偷竊手段取得。

互控侵權案 聯電：不予回應

對於美光與聯電互控侵權案，聯電發言人劉啟東昨表示「不予回應」。

報導指出，中國設定野心勃勃計畫，以期在明日科技領域上能和美國或其他國家競爭，包括「中國製造二○二五」，企圖在半導體、機器人和電動車等領域成為全球領先者。不過，美國國會和企業指控，北京透過脅迫和偷竊手段來實現目標，記憶體晶片大廠美光就是最佳案例。

消息人士透露，二○一五年起，中國紫光集團對美光提出收購要約後，又有幾家中企提議成為合作夥伴，美光基於保護和避免技術外流，均予以回絕；加州聯邦法院訴狀顯示，美光認為這是福建晉華竊取其晶片設計的時間點。

美光控聯電挖角竊密 技術流到中企晉華

美光指控，晉華兩年前選擇與聯電合作，以協助為晉華造價五十七億美元的新DRAM廠開發相關製程技術，但相關技術設計的開發費時，聯電與晉華最後選擇用偷的。

台灣檢方起訴書和美光訴狀指控，聯電首先以加薪和獎金誘惑，從美光在台部門挖走多名工程師，接著要求他們帶走美光的晶片機密；這些工程師非法竊取超過九百份檔案，包含美光先進記憶體晶片的關鍵規格與細節，美光在其中一名離職工程師求助Google清除公司筆電資料的方法後起疑，後來竟在美國一場鎖定美光員工的徵才活動上發現，晉華與聯電簡報內容出現美光內部討論用的未來晶片代號。

報導指出，美光三年前拒絕紫光以二三○億美元收購的提議，現在面臨中國商務部今年五月發動的反壟斷調查，以及晉華和聯電一月提告專利侵權訴訟、要求禁止美光製造和銷售多款記憶體及索賠，但審理的法院恰好在晉華主要投資人福建省政府的轄區。

報導表示，其他科技業者也面臨如美光技術機密被偷的類似處境；伯恩斯坦研究（Bernstein）分析師紐曼說：「中國國企長江存儲和三星的晶片幾乎一模一樣，這很清楚顯示他們是在複製。」