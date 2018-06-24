反擊歐盟報復 川普嗆對歐盟進口車加徵20％關稅

2018-06-24

要求歐盟車廠在美生產

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕全球貿易戰加劇！歐盟對廿八億歐元美國商品報復性關稅上週五生效後幾小時，美國總統川普推文威脅，如果歐盟不儘快移除長期對美國產品的關稅和壁壘，華府將對歐盟進口汽車加徵高達廿％的關稅，並要歐盟車廠在美國生產。德國福斯汽車、生產賓士汽車的戴姆勒集團（Daimler）、BMW集團盤後交易的股價皆聞訊下跌。

歐洲三大車廠 盤後股價下跌

川普最新對歐洲汽車業的威脅，使得美歐貿易緊張情勢進一步升高。川普週五推文：「基於歐盟長期對美國及其偉大企業勞工加徵關稅和貿易壁壘，如果這些關稅和壁壘不儘快打破和移除，我們將對他們（歐盟）所有來到美國的汽車加徵廿％關稅，在這裡生產它們（汽車）！」

彭博取得的歐盟執委會備忘錄顯示，只要美國開徵新關稅，歐盟就計畫報復。歐盟週五實施對美國廿八億歐元、約兩百項商品加徵關稅廿五％，包括哈雷機車、波本威士忌、Levi’s牛仔褲、柳橙汁等，報復美國本月對歐盟鋼鋁開徵關稅。

川普對歐盟汽車業最新威脅，代表他有意在不同項目擴大貿易戰。川普幾天前才威脅，若中國政府對美國「三○一」制裁採取報復行動，將再對二千億美元中國商品加徵關稅，最終甚至可對中國輸美四五○○億美元商品全部課稅。

川普一個月前下令美國商務部對進口汽車啟動「貿易擴張法」第二三二條國安調查，指稱最高可對進口汽車加徵廿五％關稅。美國目前對歐盟小客車課徵關稅二．五％、皮卡輕型貨車（pickup truck）廿五％；歐盟則對美國進口汽車課徵關稅十％。

美國商務部長羅斯上週四表示，力求在七月底或八月初完成汽車及汽車零件進口是否對國安構成風險的調查。據透露，川普政府擬在十一月國會期中改選前宣布進口汽車稅，以展現執政的共和黨在貿易議題上的強硬立場。

不過，美國汽車製造業聯盟卻不表贊同，認為關稅會提高汽車售價，限制消費者選擇，並引發美國貿易夥伴的報復行動，「汽車製造商支持全面性降低貿易壁壘」。美國商會也指出，過去十年來，美國汽車產量已倍增，關稅會對美國宣稱要保護的汽車業造成可觀打擊，並可能點燃全球貿易戰。