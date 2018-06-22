圍捕槍擊逃犯 流彈打中路過婦

2018-06-22

〔記者黃建華、黃佳琳／高雄報導〕刑事局南部打擊犯罪中心和高雄市刑警大隊偵二隊，昨天中午在高雄市街頭圍捕槍擊要犯商丙坤，商嫌企圖從背包掏槍，警方連開十六槍制止，擊中商嫌的右肩逮人，在他背包內起獲四把已上膛手槍，但距離圍捕現場約卅公尺、帶著三歲稚女在騎樓下躲雨的童姓婦人，被流彈擊中腰部，幸送醫救治後無生命危險。

要犯商丙坤判19年 火力強大

警方圍捕過程中試圖壓制已中彈的商嫌時，他仍頑強拒捕，致刑事局偵查員汪俊安手部多處挫傷，全案共造成警、匪與路人三人受傷。

警方指出，商丙坤（五十一歲）二○○四年就曾在高雄街頭與仇家相互駁火，造成二人受傷，加上又另涉多案，被依槍砲、殺人等罪判刑十九年，但拒不入獄成為通緝要犯，因隨身攜帶強大火力，帶來治安威脅，成為警方亟欲逮捕的重大逃犯。

掏槍拒捕 警方連開16槍逮人

警方專案小組佈線多時，昨中午十一點五十分得知商嫌藏身處，前往攻堅，特勤幹員的撞門聲驚動躲在茄萣一路一處漁村四合院的商嫌，他拎起裝槍背包竄入附近巷弄，幹員對空鳴槍無效後朝他開槍，警匪追逐約一百公尺，商與埋伏在巷口的汪俊安等人遭遇，雙方扭打，商因肩部已中彈，終被壓制。

但追捕過程童姓女子（卅七歲）腰部遭流彈擊中，商嫌與童女分別被送至高雄榮總與台南成大醫院，二人到院時均意識清醒；高市警局長何明洲隨後前往探視童女及致歉，同時慰問受傷幹員。

據了解，童女當時騎機車載女兒買午餐，買完後在路邊躲雨，警方開槍時她以為在放鞭炮，直到看到大批員警追人，趕緊將女兒抱起，被流彈打中時還以為被石頭砸到，等摸到血嚇一跳，趕緊打手機給丈夫，並告知警方她中彈了。

高市警方昨公佈攻堅圍捕畫面，還原追捕商嫌和警方開槍過程，表示用槍時機並無不當。偵二隊長陳永豐說，商嫌曾放話遇警就火併，警方不敢大意，特地調來五名特勤支援，事後檢視商嫌隨身包包，赫見四把槍、六只彈匣及毒品，讓警方人員捏了一把冷汗。