文大宿舍案 前校長：侯友宜妻堅持年漲5%

2018-06-22

〔記者林曉雲、曾迺強／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦租給文化大學大群館宿舍案引發爭議，當年簽約的文化大學前校長、現任南華大學學術副校長吳萬益昨天發出聲明稿，強調在最後議價時，他曾提出每年調整租金以躉售物價指數為基準，不過，侯友宜的太太、又昱實業公司董事長任美鈴卻堅持每年要調漲五％，否則不肯出租。

吳萬益在聲明中強調，大群館宿舍是以承租「集合住宅」的方式來做為學生宿舍，當時認定可以做為學生宿舍，承租文件原要送文大董事會核定，學校的法律顧問認為此案不涉及資產的增減，不須報董事會。

校外承租宿舍 短期方案

吳萬益在聲明稿中還原當初與又昱實業的簽約過程，他指出，二○一○年二月擔任文大校長之初，因學校宿舍不足，學校附近又一屋難求，學生每天往返仰德大道非常辛苦，相較其他學校可搭捷運抵達，文大學生卻要長途跋涉，對招生也有負面影響，因此優先考量興建宿舍及校外承租宿舍。

吳萬益表示，二○一一年初，文大獲得教育部教學卓越計畫補助，當時最重要是擴大國際交流和招生，二○一二年時，文大已有近四百位境外學生，均要求住宿，特別是中生招生前提是學校必須提供宿舍，他和幕僚討論後，決定在大忠館改建為學生宿舍前，以承租宿舍做為短期做法。

物價指數調整租金 被拒

吳萬益指出，文大人員找遍學校附近相當多地點，包括台銀宿舍及大群館宿舍，經詳細洽商及評估，決定承租大群館，但學校與任美鈴議價過程中，曾希望以躉售物價指數做為每年調整租金的基準，任美鈴卻堅持每年要調整五％，否則不肯出租，她還表示，文大可以每年檢討，若覺得不合理，可以提前一年通知解約。

吳萬益在聲明中強調，承租大群館為宿舍，經內部反覆討論，並與法律顧問研究，認為如果不承租，下一學年中生及外籍生的招生會受到很大影響，故決定承租，但當時以短期承租為考量，也立即啟動改建大忠館為宿舍的工程規劃。他任內仍積極以改建大忠館為目標，盼改建完成後學生可以遷回校內，不必再付高額租金，不過在他卸任後，可能因其他考量而未能興建。