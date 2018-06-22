公銀13趴優存調降 比照軍公教7.1實施

2018-06-22

〔記者吳佳蓉、盧冠誠／台北報導〕補齊年改最後一片拼圖！據悉，財政部近日已將「國營行庫十三％優惠存款改革方案」正式提報行政院核定，將如期於七月一日上路；比照公教模式，「員工退休金優存」利率將分六年由十三％降為六％，但每月領息在保障金額三萬三一四○元以下者不受影響。

台銀等工會將進行聯合罷工投票

七月一日後，國營行庫退休員工也不再享有「員工定額優惠儲蓄存款」（行員限額四十八萬元、工員廿八萬元）福利；加計退休優存改革，總計改革後前六年，共可節省支出六十五．五億元。不過，考量維持台灣銀行、土地銀行及輸出入銀行競爭力，現職員工定額優存，將保留做為薪資福利一環，不受影響。

台灣銀行工會昨表示，由於財政部未能提出善意退休方案，台銀工會、土地銀行工會及輸出入銀行工會決定進行聯合罷工投票。據了解，由於台銀工會還有不少海外分行的會員，聯合罷工投票的結果可能要七月後才能出爐。

財政部強調，在七月一日改革方案上路前，仍會積極與工會溝通協調，釋出最大誠意。台銀主管則表示，對於這次的聯合罷工投票，首先會希望同仁投下反對票；第二，不論投票結果如何，都會確保營業不中斷、對客戶的服務不中斷。

不具名金融界高層表示，十三％優存改革屬年金改革一環，基於職業平等，政府不可能改革公教人員，卻讓國銀行庫員工留有優存待遇；且國銀行庫員工是退休後即領有一筆本金，還可在上限五百萬元範圍內，每月再額外以高於市場行情的利率，領取優存利息。

但財政部考量金融業同業競爭激烈，也將同步啟動「留才攬才方案」，逐步調整台銀、土銀、輸銀的現行薪資結構，且是從優調整，以維持競爭力。

據悉，後續第一步將先拉齊三家國銀行庫薪資水準。舉例來說，過去台銀、土銀五職等以上員工，有薪資水準低於輸銀現象，未來將拉高齊平；換算個別員工加薪幅度在兩千元至一萬元不等，新進人員薪資，也將可貼近其餘非國營銀行水準，預計最快要明年才可分階段上路。

現行國銀行庫十三％優存利率，分為「定額優惠儲蓄存款」及「退休金優惠存款」兩部份。退休金優存，現行員工依二○○七年底前服務年資計算領取的退休金，可享年利率十三％優惠；二○○八年以後服務年資的退休金，則享銀行三年期定儲存款機動利率加計三％優惠，優存額度上限合計五百萬元，換算每月最高可領息五萬四一六七元。