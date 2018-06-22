吳敦義批年改暴衝 將協助提釋憲

2018-06-22

民進黨：吳主席不知反省 比馬還不如

〔記者施曉光、蘇芳禾／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨日發出聲明，批評民進黨執意通過「暴衝式的年改案」，造成社會不安與紛亂，國民黨除將全力協助提出釋憲案，也會在各縣市黨部與公職人員服務處提供「年金改革行政救濟服務」，協助各項訴願相關程序，維護退休人員的基本尊嚴與權益。

提供年改行政救濟服務

民進黨發言人Kolas Yotaka回應，特別感謝退役軍人能夠體諒國家財政的困難共同支持軍改案，讓軍人年金可以解除破產的危機。過去連馬英九前總統都提出改革版本送到立法院，如今吳敦義主席不知反省檢討，簡直比馬英九還不如。

吳敦義表示，民進黨號稱是最會溝通的政府，卻不願意妥善溝通，在社會尚未達成共識下，執意通過暴衝式的年改案，未來可能衍生各種不公不義的後遺症，民進黨必須負起完全責任，絕對不容矯飾卸責。他並質疑民進黨政府嚴重違反憲法第十五條保障人民財產權的精神，罔顧法律不溯及既往與信賴保護原則。

吳敦義指出，包括公務人員退休撫卹基金、郵儲基金、勞保基金、勞退基金等四大基金的經營績效不彰，執政黨必須窮盡一切辦法以提高投資績效，目前公務人員退撫基金投資績效，截至今年四月三十日，整體實際收益數為四．四二億元，實際收益率僅○．○八％，勞工退休基金截至今年四月份收益率為負○．四一○九％，如果四大基金投資績效可以有效提升，不但基金不致會有破產之虞，軍公教警消勞也不必承擔所謂年金「改革」之苦。