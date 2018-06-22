軍人年改 嚴德發：98.7％現役退休所得增加

2018-06-22

「軍改有利募兵 提升國防戰力」

〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院臨時會前晚通過軍人年改方案，總統蔡英文昨在總統府召開記者會，與會的國防部長嚴德發及退輔會主委邱國正均強調軍人退撫基金將用罄，軍改「勢在必行」。嚴德發說，現役軍人九十八．七％退休所得將因這次軍改增加，有利於募兵制推動，進而提升國防戰力。

嚴德發表示，「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」歷時兩年完成，主要是因為軍人退撫基金從一百年開始入不敷出，面臨破產，將於一○九年用罄，因此改革勢在必行。

兩千餘人受到影響

嚴德發指出，這次修法主要條文內容包含退休俸計算方式，當年因組織精簡，任軍事單位聘僱人員的權益保障、軍校、育嬰留職期間年資併計；以及維持補償金和加發一次退伍金發放等配套方案。

他說，主條文調整退休俸的俸率計算，現役服滿二十年，從四十％調高到五十五％。中短役期的現役新制人員有十四萬餘人受到實質照顧，退休所得增加；現役新舊制人員八千餘人，其中兩千餘人退休所得會受到影響。所以，對現役人員而言，有九十八．七％退休所得增加。

今年軍官招募優於以往

嚴德發說，今年國軍軍官招募狀況的各項數字都比以往好，合於錄取標準數超過原定計畫需求數。長役期的軍校正期班計畫招生一七○四人，合於錄取標準有一七二三人；中役期的大學儲備軍官班ROTC預計招生六百人，合於標準有六五三人；短役期的志願役、預備軍官班等計畫招生四百人，合於標準有六七六人。顯見國軍推動軍人年改法案，在提升相關現役軍人服役的配套措施下，大幅增加青年報效國家的意願，也有利於募兵制推動。

邱國正指出，軍人職業是一種志業，不同於一般工作，退伍袍澤有深厚愛國情操，勇於承擔、犧牲奉獻，退輔會將秉持既有的基礎，照顧好全體退伍袍澤和榮民榮眷。