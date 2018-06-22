年改完成 蔡總統：體會馬英九當年猶豫原因

指馬曾說 不會把問題留給下一任
〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院臨時會前晚通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，完成軍公教年改最後一塊拼圖。總統蔡英文昨在總統府召開記者會，感謝軍公教在國家最危急的時候，再一次展現愛國的高度熱忱，也因此國家財政才能永續，未來「年金破產」將成歷史名詞。
總統指出，兩年多前她將接任總統時，和前總統馬英九在台北賓館見面，討論國政交接工作。當時馬特別提到了他無法完成的年金改革問題。馬八年任內曾說過要推動年金改革，說過不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統，而「我就是他口中所說的下一任總統」。
扛起責任 否則政黨輪替就失意義
總統說，她沒有任何指責的意思，這兩年來的風風雨雨，「讓我可以深刻體會他當年猶豫的原因」，但在這個歷史時刻，身為國家元首，除了承擔，她沒有其他的選擇；越是困難的改革，越要有承擔的勇氣，「前人做不到的，我們必須扛起這個責任，否則二○一六政黨輪替就失去了意義。」
總統府昨日舉行記者會，由總統蔡英文親自說明年改，副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、行政院政務委員林萬億、國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正、立法院民進黨團總召柯建銘及外交國防委員會召委王定宇等也在座。
蔡總統說，「陸海空軍軍官士官服役條例」已經完成修法，未來「年金破產」將成歷史名詞，一個體制健全、體質良好，而且每一個年輕的軍公教人員都確定領得到退休金的台灣，從現在展開；軍公教退撫基金財務上的危機已經紓解，「我們不會掉下懸崖」 。
回顧過去兩年，總統說，最要感謝的是軍公教，在國家退休制度最危急時候，再次展現高度的愛國熱忱，「沒有人比你們更忠於這個國家」。
總統表示，改革的過程中，政府已考慮大家的退休安全。不過，大部分人口袋中的錢比過去少，那種不滿跟無奈的心情，不是當事人很難了解，她要代表國家說聲抱歉。
蔡總統還說，她也要感謝台灣人民。這兩年多來，一起經歷了改革的風雨。遊行、抗議、封路、塞車，多多少少導致社會的動盪和生活的不便。改革的功勞應當歸於全民。「我們一起把台灣從懸崖邊拉了回來，所有的台灣人都是英雄」。
兼任年改會召集人的陳建仁指出，退休軍公教人員的「犧牲小我，完成大我」，損失退休金的收入，承受年金改革的陣痛，而必須改變退休生活的規劃，他要向所有軍公教朋友表達十二萬分歉意。