文大宿舍租金 侯妻堅持年漲5％ 蘇： 哪有這麼好的穩賺生意

2018-06-22

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍案爭議，前文大校長吳萬益表示，當年與侯妻任美鈴簽約時，她堅持每年要調漲五％的租金。對此，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天說，「哪有這麼好的生意、穩賺的生意？」侯友宜想要多收租金也沒什麼，但被發現問題後，就應該誠實、坦白面對。

「侯漂亮包裝背後 問題多」

蘇貞昌昨天接受電視專訪時表示，如果他沒有出來選，「包裝得漂漂亮亮的侯友宜」就可輕鬆當選，大家不知道原來後面還有這麼多的問題，因為侯在黨內初選時，沒有經過檢驗，現在一年收租二千多萬元而且每年漲五％，以後就會變成一年三千多萬了，都可以買一棟了，哪有這麼好的生意？穩賺的生意？

蘇貞昌說，侯友宜應該面對問題並講清楚，因為參選一定要接受檢驗，一個要當市長的人，理應關心弱勢學生，「他（侯）愛賺錢也沒什麼」，但要當市長就要誠實，而不是抱怨家人受到污衊，愈拖延問題愈大，甚至發生新北市政府官員到台北市政府的涉嫌關說事件。

蘇貞昌也引述前台北縣長周錫瑋的說法，文大學生宿舍完全沒有人權，如果發生事情，逃生非常困難；蘇並說，宿舍空間狹小，五坪住四個人，平均一個人一．二五坪，比香港的「蟻居」還小，學生上廁所還要「借過」，房門也無法完全開啟，只能半開、要用「閃」的才能進去。