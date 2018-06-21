頒獎引「狼」入室 國北教實小校長「引咎辭職」

2018-06-21

〔記者林曉雲、蔡亞樺／台北報導〕國立台北教育大學附設實驗國小於六月十五日舉辦畢業典禮，校長林正鳳竟安排中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂頒發市長獎，引發高度爭議。林正鳳事發將近一週持續神隱，未對外清楚說明及出面道歉，但昨被證實「引咎辭職」。

國北教大已同意林正鳳請辭

國北教大教務長周志宏昨表示，國北教大已同意林正鳳請辭案，將在半個月內啟動新校長遴選程序，盼八月新學年前選出新校長。實小方面則以正在進行代理教師甄選、由國北教大統一發言，不再對外說明；教職人員則紛紛避談，校園氣氛低迷。

周志宏昨轉述，根據林正鳳校長的說法，當天原是安排一位區公所視導頒發市長獎，但到要頒獎時，在會場沒看到這位視導，臨時請白狼上台頒獎。

校方15天內啟動新校長遴選

林正鳳則曾對外說明，張安樂的孫女是該校畢業生，張當時坐的位置距離司儀最近，因此沒多想就請張上台頒獎，是自己「糊塗了」。但也有家長提出照片質疑，張安樂並非如林正鳳所說最靠近司儀；周志宏表示，國北教大已進行事件調查，也約訪在場人士了解真相，相關事證還在蒐集整理中，調查報告出爐後會再對外說明。

至於教育部要求必須向領取市長獎的學生和家長道歉，周志宏表示，林校長在畢典當晚已向獲獎學生及家長道歉，現已請辭校長，目前暫由教務主任張序莊代理，十五天內啟動新校長遴選。

據指出，林正鳳在調查會議中，先向國北教大校長張新仁報告，之後再提出辭呈，表明欲回任一般教師。周志宏表示，林請辭校長獲准，已是承擔最大責任。

全國家長教育志工聯盟召集人吳福濱表示，市長獎對得獎學生何其重要，林正鳳聲稱是臨時邀請白狼上台頒獎，實在無法相信，也對受獎學生造成傷害，林正鳳稱自己一時糊塗，但讓人質疑是其背後所具有的價值觀。

教育部國教署長邱乾國表示，尊重國北教大依其權責處理，已指派代理校長，儘速啟動遴選作業，於八月新學年前可完成聘任程序，穩定校務運作。