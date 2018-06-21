軍人年改三讀通過 近半數已退者月俸一毛不減

2018-06-21

〔記者曾韋禎／台北報導〕軍人年金改革案昨深夜在立法院臨時會三讀通過，相較於公教人員的年金改革內容，軍改的內涵、幅度均遠遠優於公教人員。

軍改內涵優於公教

據國防部統計，現近十一萬八千人領有月退俸，近五萬七千人一毛未砍，加上砍幅一萬元以下的二萬三千餘人、一萬至二萬元的三萬四千餘人，影響在兩萬元以下者就佔九十七．六一％。

有別於公教人員退休所得平均砍幅逾三成，軍人砍幅僅約一、二成，且公教人員將在改革首年就大砍二成，十八％優存利息在第三年歸零，軍人則分十年緩慢調整。

公教人員的最低保障金額三萬三一四○元，遠不如軍人的三萬八九九○元。公教人員再任公職只要超過基本工資（目前二萬二千元），就須停領退俸；軍人則提高到三萬三一四○元，且私校部分僅規範大專院校專任教職，已轉任技工、工友、獲軍事單位回聘者，均不受規範，都是考量軍人早退的職業特性。

退休俸的實質內涵，軍人更遠優於公教人員。軍人任滿廿年就有月退俸，俸率達五十五％；公教人員要任滿廿五年、年滿六十五歲才可領取月退俸，所得替代率才四十五％，同樣年資的軍人俸率卻高達六十五％。年資同為三十五年者，公教人員的所得替代率僅六十％，軍人就高達八十五％。

公教人員的薪資採計期間將逐年拉長至最後十五年均俸，軍人僅採最後五分之一的均俸，即便是任滿四十年的上將，也只採計最後八年。