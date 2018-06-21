軍人年改三讀通過 逾9成現役退俸不減反增

2018-06-21

〔記者涂鉅旻、曾韋禎／台北報導〕立法院臨時會昨深夜三讀通過軍人年改方案，由於起支俸率的調整，將使民國八十六年以後任官、未享有十八％優存的十四萬現役軍士官，退伍後的月退所得比現行制度來得多；經估算，其月退所得將增加五千四百九十四元至一萬九千四百五十元，等於逾九成的現役軍人，軍改後的月退所得「不減反增」。

現役將領：改比不改好

具舊制年資的現役將領昨直言，站在國家整體財政立場，軍人年金制度「改比不改好」，如此才能保障後進官兵的權益。

這位將領指出，他同時兼具新、舊制年資，雖然退休俸將因軍人年改而減少，但對於在役軍士官而言，在整體制度能夠長期支撐的前提下，軍人年改「勢必得改」，一些軍士官會認為影響越少越好，但他認為「改比不改好」，使軍人退除役相關制度能夠長期經營。

這位將官也認為，政府應注意如何讓已退的軍士官相對剝奪感比較低，包括十八％優存分成十年逐步調降等作為，也應更充分地解釋、說服已退者。

現役中校：應採漸進式

一名符合新制的現役中校認為，年金改革對於部分軍士官的退休待遇會減少，但如果改革後能符合國家財政需要，其實現役軍士官都甘願。他認為，軍人年改勢必要進行，但可採漸進式手段，也應符合信賴保護原則。

這次軍人年改案將軍人服役二十年起支俸率從現行的四十％提高至五十五％，年增率維持年增二％，軍官俸率上限九十％、士官九十五％。

蔡英文總統曾指出，對於現役軍人而言，軍人年改方案比現有機制好，在軍隊待越久，退休給付越好。

國防部長嚴德發先前也對軍人年改案提出說明，指為落實照顧役期短、離退早的中、少校軍官，政府將起支俸率與年增率調整為「五十五％加二％」，屬新制的退役軍士官，每月可比現制（四十％加二％）多領五千四百多元至最高一萬九千餘元，雖部分退役上校、將官退俸會有些損失，但為了照顧基層，高階軍官多可接受此改革。

立委：降低衝擊已退者

根據國防部送至立法院的評估報告，在民國八十六年、屬不享有十八％優存的「新制」官兵人數為十四萬零七十九人，佔總兵力九十四％；具備「新舊制」年資者則為八千二百一十八人，佔六％。而起支俸率調整後，對於「新制」軍士官月退所得增加五千四百九十四元至一萬九千四百五十元；對於「新舊制」的將、上校軍官，則減少五千九百廿九元至四萬四千一百七十二元。

民進黨立委王定宇指出，由於起支俸率已經提高十五％，不但有利現役人員，也盡量降低對已退人員之衝擊。