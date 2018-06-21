赴議會專案報告 否認關說》邱敬斌向何博文鞠躬道歉

2018-06-21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府副秘書長邱敬斌日前否認關說文大宿舍案時，激動地「摔紙」宣洩不滿，抱怨市議員何博文斷章取義；邱敬斌等三名官員昨到新北市議會專案報告，他向何博文鞠躬致歉，表示被指關說喬案深感冤枉，才會情緒波動，三人依舊嚴詞否認關說、並稱沒有受到任何人指使 ，願意接受調查。

邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國、副總工程司周繼祖三名官員，昨天被要求到新北市議會專案報告。邱敬斌在會議前先向與會議員握手致意，並向何博文九十度鞠躬道歉，何博文起身跟邱握手，表示個人事小，事情說清楚比較重要。

邱敬斌表示，他與台北市政府官員沒有主從關係，何德何能要求台北市政府官員放寬規定？他坦承在「專業榮譽感的驅使下」，想了解文大宿舍案，才聊到這個議題，但絕對沒有關說，也沒有受到任何人指使。

汪禮國表示，十一日打電話給台北市政府楊姓科長時，提到想了解文大宿舍案，他曾在北市都發局擔任規劃科長，想了解以前任內是否經手文大宿舍的公文，當時邀請周繼祖同行；邱敬斌並說，他不知道汪、周兩人十一日到北市府的事。

市議員李坤城、何博文引述台北市都發局長林洲民所說的「邱敬斌等人主動洽談文化大學案」、「要求二○一三年的法令放寬」等，質疑關說喬事；邱敬斌表示，林洲民轉述的內容與實際情形有落差，完全只是閒聊而已，但記不得詳細的聊天內容。

邱敬斌並說，他覺得整件事「幕後有人有步驟、有計畫的處理」，這是私人情誼、業務交流的拜訪，如果台北市政府有人錄音、錄影，他將保留法律追訴權；他還說，對於幕後這個人「我謝謝他」，這份「禮物」讓他了解所能承受的極限，用摧毀、撕裂朋友珍貴情誼的方式來達到目的，已喪失了人性。