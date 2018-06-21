文大宿舍風波》蘇貞昌籲侯友宜講清楚

2018-06-21

〔記者賴筱桐、陳心瑜、何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨晚參加活動時，針對國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議表示，侯友宜面對這麼多的質疑，一定要把事情講清楚；他並說，學生的權益要優先被關心，不要住在不安全的環境裡，「我真的很擔心」，如果當選新北市長，會想辦法幫忙文化大學解決學生的居住問題，不要住在不安全的環境裡還被剝削。

對於侯友宜陣營反擊「蘇貞昌的超越辦公室、女兒和女婿公司也登記同址」，蘇貞昌表示，女兒和女婿的業務都很清楚、財務也公開透明，可以接受檢驗，不像侯友宜總是閃避質疑；蘇並說，外界質疑文大宿舍違法的事實已經講得很清楚，台北市政府也證明這些事情的存在，侯友宜要把事情講清楚，越閃躲問題就越多。

新北市長朱立倫多次幫侯友宜緩頰，指「選舉出現各種造謠、抹黑，但不影響選情，希望回歸市政討論」，蘇貞昌回應說，新北市政府幫侯友宜太多忙了，參選人應該直接接受檢驗，讓選民清楚判斷比較好。蘇並說，新北市政府介入侯友宜的選舉過程越來越嚴重，「違反行政中立，大家都看見」。

新北市府介入選舉 違行政中立

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞批評說，又昱公司就是侯友宜妻子任美鈴的公司，現在的負責人是侯的女兒侯昱帆，又昱公司是為了避稅而寄放在記帳士事務所地址下的一人公司。

黃韋鈞表示，外界質疑又昱公司沒有對外營業、沒有勞健保紀錄，疑似是為了避稅用的人頭公司，侯友宜都沒有清楚說明。侯辦昨天的六點聲明只說是為「方便管理及報稅」、「資本額沒有變動」，仍然無法澄清用「空殼公司」避稅的質疑，文大宿舍開發案是任美鈴主導，她也是建物實際所有人，娘家的角色只是借款而已，侯友宜一直把責任推給妻子的娘家，謊言禁不起檢驗。