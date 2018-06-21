文大宿舍風波》蘇貞昌籲侯友宜講清楚

2018-06-21

〔記者賴筱桐、陳心瑜、何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨晚參加活動時，針對國民黨新北市長參選人侯友宜的文化大學宿舍爭議表示，侯友宜面對這麼多的質疑，一定要把事情講清楚；他並說，學生的權益要優先被關心，不要住在不安全的環境裡，「我真的很擔心」，如果當選新北市長，會想辦法幫忙文化大學解決學生的居住問題，不要住在不安全的環境裡還被剝削。

對於侯友宜陣營反擊「蘇貞昌的超越辦公室、女兒和女婿公司也登記同址」，蘇貞昌表示，女兒和女婿的業務都很清楚、財務也公開透明，可以接受檢驗，不像侯友宜總是閃避質疑；蘇並說，外界質疑文大宿舍違法的事實已經講得很清楚，台北市政府也證明這些事情的存在，侯友宜要把事情講清楚，越閃躲問題就越多。

新北市長朱立倫多次幫侯友宜緩頰，指「選舉出現各種造謠、抹黑，但不影響選情，希望回歸市政討論」，蘇貞昌回應說，新北市政府幫侯友宜太多忙了，參選人應該直接接受檢驗，讓選民清楚判斷比較好。蘇並說，新北市政府介入侯友宜的選舉過程越來越嚴重，「違反行政中立，大家都看見」。

新北市府介入選舉 違行政中立

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞批評說，又昱公司就是侯友宜妻子任美鈴的公司，現在的負責人是侯的女兒侯昱帆，又昱公司是為了避稅而寄放在記帳士事務所地址下的一人公司。

黃韋鈞表示，外界質疑又昱公司沒有對外營業、沒有勞健保紀錄，疑似是為了避稅用的人頭公司，侯友宜都沒有清楚說明。侯辦昨天的六點聲明只說是為「方便管理及報稅」、「資本額沒有變動」，仍然無法澄清用「空殼公司」避稅的質疑，文大宿舍開發案是任美鈴主導，她也是建物實際所有人，娘家的角色只是借款而已，侯友宜一直把責任推給妻子的娘家，謊言禁不起檢驗。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨晚出席新北市金屬門窗同業公會餐敘，針對國民黨市長參選人侯友宜文大宿舍案爭議，蘇認為，侯能把事情講出來，讓社會了解最重要。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨晚出席新北市金屬門窗同業公會餐敘，針對國民黨市長參選人侯友宜文大宿舍案爭議，蘇認為，侯能把事情講出來，讓社會了解最重要。（記者賴筱桐攝）

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