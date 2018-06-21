文大宿舍風波》侯友宜提6點反擊

2018-06-21

〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍爭議，侯的競選辦公室昨天發布六點聲明，要求台北市政府與教育部勿互踢皮球，儘速對外說明清楚，不要到了選舉就政策反覆。侯陣營並重申，「如果因為選舉的關係，和以前有不同的認定」，侯友宜夫妻都會配合，包括和文大解約，一切以學生的權益為優先。

侯友宜本人也反擊說，民進黨用不實資料抹黑和惡意攻擊他的家人，「請不要低估人民的智慧、高估抹黑的效果、更不要錯估侯友宜的戰鬥意志！」

「不要錯估我的戰鬥意志」

侯友宜表示，文大宿舍廿一年來都合法使用，從陳水扁擔任台北市長到現任市長柯文哲，公共安全及消防安全檢查也都通過。對手傾全黨力量來打負面選舉，只會讓民眾深惡痛絕。

侯友宜的選辦指出，第一、又昱公司的前身是友友投資，為了方便管理及報稅，在會計師建議下，一九九四年創立友友投資，資本額二五○○萬元，二○○一年更名又昱實業，公司設立時的代表人為任美鈴（侯妻），二○一三年變更為侯昱帆（侯友宜的女兒）。

第二，又昱實業屬微型公司，將稅籍（公司地址）合法設立於記帳士處，這是民間常有的經營態樣，公司設立是為了大群館出租時，能合法開立發票並報稅，絕無逃漏稅情事。

第三，在「大群館」尚未統租給文化大學前，由任美鈴自行管理，沒有聘僱員工，建物的修繕、清潔委外處理，並與每位房客簽訂租賃契約，預收房租的押金部分，也將押金、利息計入收入並一併開立發票。

第四，位於華崗段二小段○六一六地號的土地，是任美鈴結婚前繼承自娘家，包括她繼承五分之二、任母和姊姊分別繼承五分之二、五分之一，整塊地五○七坪，約九成五是娘家家族共同持有，興建時為了基地完整，包括換地十八．四三坪及購買周邊私人與國有畸零土地約二十七坪。

第五，建築物興建資金為合資，資金主要來源是陳某清償任美鈴娘家債務約三千五百萬元，任美鈴雖有土地持分，但沒有興建資金，她向娘家借錢後，以租金收入償還；建物在一九九六年由「友友投資有限公司」取得建照，營建工程價款三千六百萬元，絕非外界訛傳的一．七億元，一九九七年領取使用執照，建物完成後的租金收入，依權利比例分配給各地主。

第六，「大群館」以住宿類第一組（H1類組）進行公安申報均合格，一九九七年迄今，各級政府都未認定違規。二○一二年台北市政府認定全棟建築物是學生宿舍，應辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，當時對文化大學開罰六萬元並限期改善，從二○一二年進行安檢申報迄今皆合格，無違規或應改善情事。