哥倫比亞吞紅牌 日本奪勝 波蘭烏龍球 塞內加爾報捷

2018-06-20

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上屆世界盃勇闖8強的哥倫比亞，昨小組賽初登場「賠了夫人又折兵」，不但金靴獎人氣寵兒J羅腿傷替補沒有建樹，開賽3分鐘C.桑切斯就因手球被判出場，這是本屆第1張、史上第2快的紅牌，讓日本隊12碼罰踢開張，且人數穩佔上風，換邊後再頭錘破網，以眾擊寡的「藍武士」2：1爆冷出線，笑擁暌違8年的世界盃勝利。

此外，歐洲傳統強權波蘭也跌破專家眼鏡，上半場出現烏龍球、下半場發生要命傳球失誤，讓塞內加爾意外接連進球，一路領先下最終2：1奏捷。