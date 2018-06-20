農作登記預警 農民將保障收入

2018-06-20

〔記者吳欣恬、黃以敬、邱芷柔／綜合報導〕農作物因天災、搶種因素造成供需失衡、價格波動等問題不斷重演，為加強農作預警、提前調節產銷，農委會將祭出「蘿蔔」及「棍子」促使農民進行「種植登記」，未來農民如登記，農產獎勵補助及災損的補貼補償，都可優先受惠，還可參加將新推的「作物收入保險」、保障農作一定收入；不登記農民則將無法獲保障。

作物有登記 分級獎勵、補貼

農產產銷失衡問題過去卅年不斷重演，行政院賴揆要求三至五年內改善，農委會昨提出短「蔬果產銷調節精進作為」案，希望從前端農作登記到後端加工、內外銷調節等推動系統性改革。

各界呼籲建立農產預警機制，農委會副主委陳吉仲坦言，目前雖有產銷預警，但未被充分利用，也無法源強制登記，未來將多方促使農民登記種植，希望年底建立體系，可登記農作項目、面積數量等，並將搭配農業獎勵、補貼改採分級制，提高登記意願。

以香蕉為例，全國約七、八成是以蕉苗種植，以此推估全國產量，但也有二至三成農民是以舊蕉新芽種植，品質較不佳且會衝擊價格；農委會將進一步掌握蕉苗供應量，並鼓勵蕉農登記，以蕉苗種植且有登記者，不僅資材等補助可優先，一旦遇災損，目前每公頃可領七萬多救助，也將研議依有無登記、種苗不同等，提供分級補助。

推「作物收入保險」 保護農民

此外，農委會明年將推香蕉、大蒜、洋蔥等「作物收入保險」，農民登記種植就可加保，繳低保費，將保證農作可有超過成本的一定收入。

農委會強調，期更落實源頭管理，若種植過多、可能增產逾一成時，就會及早預警、調節，也可契作契銷轉作，或可分散產期、採收等，產地及批發價格若預估有持續下跌趨勢，也會及早內外銷調節。

黃姓農民支持預作登記，希望減少濫種搶種衝擊市場，但台灣小農多、種植多元且耕地輪作，登記能否達預期效果須觀察。

屏東內埔農會推廣部主任黃道和則提醒，農會等人力有限，如何審核、落實登記是難題，農委會過去曾試推登記才能領補助，但沒登記者也會吵要補助，能否抗壓、落實政策？更是挑戰。