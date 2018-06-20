台幣掃到颱風尾 爆量重貶1.84角

2018-06-20

〔記者盧冠誠／台北報導〕美、中全球兩大經濟體的貿易爭端急遽升溫，台灣難逃掃到颱風尾的命運，外資眼看苗頭不對，再度上演大逃殺戲碼，昨單日瘋狂匯出逾十五億美元巨量，導致金融市場股匯雙殺，新台幣匯率爆量重貶，匯市量能一舉改寫二○一五年八月中國匯改以來、逾三十四個月新高。

匯市量能達26億美元、34月最大量

新台幣終場以三十．一八六元兌一美元作收，重貶一．八四角，為近十六個月來最大日貶幅，匯價連八貶並創逾七個月新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量暴增至二十六億美元，創逾三十四個月單日最大量。

「端午節一回來，就來個震撼教育，電話幾乎接到手軟！」外匯交易員說，美國總統川普威脅將對兩千億美元中國商品加徵十％關稅，美中貿易衝突迅速升級，嚇得外資腳底抹油，賣超台股二百一十四億元（約七億美元），且估計匯出至少十五億美元，遠高於賣超金額。

外資大砍台股，拖累加權指數昨大跌一百八十三．二八點，收在全日最低一○九○四．一九點，不僅失守「萬一」（一萬一千點）關卡，甚至回測季線及半年線支撐。

匯銀主管表示，現在利空齊聚，除了美中貿易戰風險大增外，受到歐元、英鎊大跌影響，美元指數持續飆升並突破九十五大關，外商銀行二話不說狂抓美元，外資甚至把帳上資金一併匯出，不再留戀。

端午連假以來，主要亞洲貨幣中僅日圓因避險需求帶動走揚，其餘全數走低，其中，泰銖、韓元皆各狂瀉超過一％，位於震央的人民幣貶幅逼近○．九％，新台幣則是貶值○．六一％。

新台幣現已連續八個交易日收貶，累計貶值四．四八角；外匯交易員指出，這波回檔過程，最開心的莫過於出口商，換個角度來看，現已接近季底作帳旺季，廠商美元供給不斷湧現，新台幣還呈現重挫格局，顯示外資匯出力道又急又猛。

匯銀主管認為，美國聯準會（Fed）持續升息，台灣央行仍靜觀其變，在美、台利差不斷擴大的環境下，除非美、中貿易戰爭端能盡速和解落幕，否則新台幣短線要再升破三十元、重現「二」字頭的價位恐怕不易。

中央銀行週四即將舉行第二季理監事會議，市場普遍預期，將連續八季維持利率不變。而央行昨宣布，為利於民眾了解貨幣政策，本次理監事會議後記者會將首度進行網路直播，全程於YouTube影音平台即時播出。