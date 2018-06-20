川普對庫克保證 中國製iPhone不課稅

2018-06-20

〔編譯羅綺／綜合報導〕全球供應鏈日趨複雜，不少跨國企業擔心遭美中貿易戰波及，美國設計、中國組裝iPhone的蘋果陷入兩難；紐約時報報導，川普向蘋果公司執行長庫克表示，美國不會對在中國組裝的iPhone課稅。

上個月蘋果CEO庫克曾至白宮拜會川普總統及首席經濟顧問庫德洛，蘋果承諾將在未來五年對美國經濟挹注三千五百億美元，但庫克也提醒川普，貿易戰將抵銷企業減稅的效益，也恐對蘋果造成負面影響；庫克指出，關稅相當於是對消費者加稅，而美中貿易逆差，其實是計算方法有誤而遭誇大。紐約時報報導，川普向庫克表示，不會對在中國組裝的iPhone加徵關稅。

消息指出，除了關稅問題外，蘋果還擔憂「中國官僚機器即將啟動」，中國政府可能以國安疑慮為由，加大對蘋果產品的審查，且拖延蘋果供應鏈的進度；先前蘋果就曾遇過類似的報復措施。根據路透報導，福特汽車已在中國各港口面臨拖延戰術卡關。

中國市場對蘋果而言至關重要，蘋果五百億美元的年收入中約有四分之一來自中國，上季蘋果在中國收入成長二十一％。但是中國政府日益收緊對網路的控制，加上日前美國政府採取法律和監管措施，讓中國科技大廠華為難以在美國銷售手機和電信設備，蘋果因而擔心遭中國報復。

蘋果公司周旋在美中兩國之間，庫克為與中國高層打好關係，也曾在三月份訪中，甚至其親中的舉動被富士康員工暱稱為「紅蘋果（Red Apple）」。但上週川普公布的關稅清單涵蓋多類晶片，市場仍擔憂關稅戰恐對美國科技業造成衝擊。