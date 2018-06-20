最後一步 軍改今表決拚三讀

2018-06-20

〔記者曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕軍人年金改革剩最後一步！經過上週協商後，立法院臨時會昨開始廣泛討論「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，並二讀無爭議條文，今將針對有爭議的十六條條文進行表決大戰。民進黨團總召柯建銘表示，盼今天完成三讀。

朝野黨團已於上週連續協商四天，將爭議條文減少到十餘條；民進黨團也同意就部分條文做出退讓，但在立法院長蘇嘉全擬確認處理程序時，國民黨團書記長李彥秀表示，希望發言不要有人數限制、就有共識條文進行表決以向黨內委員交代、每日最晚開會到十八時、中午要休息；最後強調自己無法決定，須尋求黨團同意，最後在蘇嘉全與各黨團的勸說下，李才同意國民黨團在廣泛討論時發言廿人次、逐條討論時十人次；其他各黨團均以二人次為限。蘇也同意今日就無共識條文進行表決。

民進黨立委王定宇昨發言表示，前總統馬英九宣示過，「今天不改，明天就會後悔」，若現在不改革，依馬政府估算，軍人退撫基金到二○二○年就會破產，難道要放著讓大家都領不到？他指出，年改草案將起支俸率從四十％拉高到五十五％，是照顧所有現役官兵的方案。

國民黨要求「退役暫緩」

李彥秀則強調，國防部至今還拿不出精算報告，國民黨拒絕背書；國民黨團總召林德福強調，中央政府總預算案多達兩兆元，挪一點過來就不用年改了。廿五位國民黨立委輪番發言近兩小時，並在高呼「現役先行、退役暫緩」後，退席抗議。

柯建銘表示，民進黨團已展現最大誠意，能讓的都讓了，他強調，都走到這一步，「今天就算挑燈夜戰，也要通過軍人年改的三讀修法」。

反年改團體「八百壯士」昨號召群眾至立法院、司法院、總統府等處遊行抗議，群眾並朝主辦單位準備的蔡總統等民進黨政治人物肖像砸水球、雞蛋洩憤，立院內員警及部分記者也不幸「中蛋」；「八百壯士」執行長羅睿達指出，政府始終以汙衊、打壓方式對待軍公教，他們只能藉此方式讓袍澤表達不滿。