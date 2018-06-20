眼鏡蛇直升機拖式飛彈 8年未實射

2018-06-20

射擊後導控線恐纏繞尾旋翼

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機，自在台服役以來，配賦有響尾蛇、地獄火及空用型拖式飛彈等精準武器系統，但審計部查核後發現，AH-1W雖然配賦有空用型拖式飛彈，因射擊後導控線有纏繞直升機尾旋翼的危安風險，陸軍早在二○一○年就停止此型飛彈的實彈射擊訓練，至今已有八年之久，但陸航部隊在此期間竟仍按該型機的戰備及訓練需求，維持後勤整備，徒然耗費人力、設施及相關作業成本，並無實質效益。

由於空用型拖式飛彈還有大量庫存，審計部函請陸軍司令部通盤檢討妥處，要求提升裝備管理運用作為及使用效益。軍方官員透露，陸軍司令部研究多時之後，終於在日前給了審計部一個明確答覆，決定將這批為數甚多的空用型拖式飛彈，直接轉移給地面部隊實施射擊訓練。

官員說，陸軍司令部已在日前完成「空用拖式飛彈後續運用規劃評估報告」，就彈藥、飛機、效益、施訓安全實施分析。報告認為，因空用拖式飛彈與地面載具使用的拖式飛彈型式皆相同，直接轉用至地面部隊實施射擊訓練，可節約地面部隊後續購彈經費，並提升整體地面防衛作戰效能，陸軍司令部已責交步兵訓練指揮部，規劃於後續各式操演期間實施射擊。

轉交地面部隊射擊訓練

至於這批要轉移給地面部隊使用的空用型拖式飛彈數量究竟有多少？八年期間浪費了多少後勤整備成本？官員則說不便透露。

我國向美採購AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，在一九九二年及一九九七年分兩批採購，採購總數達六十三架，在軍售採購合約中，也同時採購響尾蛇、地獄火及空用型拖式飛彈等精準武器系統，惟近年在各式實彈射擊演訓中，由眼鏡蛇直升機射擊的精準武器中，僅有響尾蛇及地獄火飛彈，並未有射擊空用型拖式飛彈的紀錄，但每年又有高額的後勤整備維護成本，因而引起審計部的注意。

審計部調查結果，近年來該型機於三軍聯合實彈射擊、漢光演習等重大演訓項目，均僅執行響尾蛇及地獄火飛彈的射擊演訓，而拖式飛彈武器系統，因其線控導引設計，於飛彈發射後，導控線有纏繞直升機尾旋翼的危安風險，嚴重影響人員及裝備之安全，陸軍司令部自二○一○年起，已令示全面停止納入操演訓練，美軍也已停用。