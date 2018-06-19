美、日、德 未立科技保護專法

2018-06-19

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國政府撐腰的中企在海外大肆併購尖端產業，引發各國緊張，美、日、德雖未針對敏感科技保護訂立專法，但均積極以修法或強化現有機構職權，來保護本國敏感科技；例如美國參、眾兩院委員會上月通過擴大美國外來投資委員會（CFIUS）職權法案，就是更嚴格對中資收購進行國安審查及加強出口管制。

日本對敏感科技的出口管制法律制度完備，主要是透過「外匯及外國貿易管理法」與相關配套來管理；日本參議院去年進一步修正法源，加強防堵軍事與高科技外流。

安倍政府更對外商投資制訂「事前審查」新標準，包括原子能、太空開發和飛機等涉及國安的製造業、電力及天然氣等，外資取得這些行業上市公司十％以上股權、或未上市股票，都得事前申報並接受審查。

德國梅克爾政府去年中修改對外貿易法律，對歐盟境外企業投資「敏感基礎設施」實施新規定，適用範圍擴及國防以外產業，持股只要超過廿五％，政府有權在四個月審查後予以否決；今年四月底，德國聯邦參議院決議要求進一步降低該門檻，以防堵中資取得敏感技術。

美國府會則是多管齊下，從擴大現行對「國家安全」的法律解釋、強化對外資併購把關，以保護敏感科技。國會審議中的「外來投資風險評估現代化法案」預計下半年完成立法，將擴大CFIUS組成和職權，包括設立跨機構的審議程序，以定義尚未納入美國出口管制範圍的關鍵新興科技、智慧財產範圍；少數股權的「被動型投資」也納入審查。