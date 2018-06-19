《焦點評論》協助而不添亂

2018-06-19

記者鄒景雯／特稿

政府為什麼想立敏感科技保護法？主要的觸因很簡單，前陣子南亞科遭到中國大肆挖角，衝擊嚴重，因此積極向政府陳情，希望主政者重視半導體產業遭逢的挑戰。事實上，也不只是一家業者，基於這是「中國製造二○二五」的國家戰略，幾乎所有國內大廠都希望政府在協助公司留才、避免技術外流上，能夠提供更大的政策工具，這也是前一陣子包括科技業在內的企業期待「產創條例」有更大幅度修正的背景基礎。

「產創條例」討論了半天，是做了若干回應，例如員工取得獎酬股票，若持有股票且繼續在公司服務二年以上，在股票轉讓時（限額五○○萬元），可按「取得股票時價」或「實際轉讓時價」兩者孰低價格計算所得課稅等等，但是與業界的理想仍有距離；在這樣的節骨眼，應立敏感科技保護法的想法，卻在高層「應運」而生，政府認為（以為）這樣可以幫忙業者，多一道嚇阻力量，然而消息傳出後，「效果」剛好相反，半導體業群情譁然，甚至砲聲隆隆。

敏科法的立法進度，目前在行政部門係由政委羅秉成召集，尚在徵詢的階段，立法部門則有兩位執政黨委員的草案先出，業界光看到這些草擬條文，就已經怨聲載道，詳聞他們的指摘，實不無道理。南亞科事件，是企業個體的事，應該由營業秘密法去處理，若要升高警惕，可以加重其刑，若法不周全，再予修法。敏感科技保護法，則是總體的事，問題如何定義敏感？什麼又是科技？與產品如何切割？業界擔心未來經營是否動輒得咎、人人自危？這股添亂感，反而壓倒一切。

何以政府決策會給人「竹篙倒菜刀」，甚至「頭痛砍腳」（比頭痛醫腳更嚴重）的誤解？這種產官、還有產學之間的鴻溝，不是稍加對話，就可輕易掌握了嗎？其實，政府擁有公權力，企業決定競爭力，雙方要能相輔相成，共同面對外部嚴峻的挑戰，勢必就是政府要善用國家資源做為產業的後盾。

以中國對台挖角與偷竊而言，政府更可以做的是增強國安系統的反情報工作能量，例如一些中國在台設點、實為獵人頭公司，他們的一切動靜，都在偵測與評估之中嗎？如果，這個答案是肯定的，而且有具體行動，就是在實際保護產業，誰還會抱怨？

最近業界反映，政府為了瞭解產業意見，希望由學者前去徵詢或座談，這個方式讓不少經營者搖頭，兩岸半導體產業高度競爭的本身，即是最敏感的內容，要他們如何承擔風險，與毫無互信基礎的外人「說三道四」？就這點，政府主其事者的實務歷練很重要，這是政策是否具有可行性的基本前提，僅憑一頭熱，萬萬不行。