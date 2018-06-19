半導體業︰敏感科技保護法事前審查 反讓機密外洩

2018-06-19

〔記者洪友芳、羅倩宜／綜合報導〕「敏感科技保護法」第四度「舊案重提」，工業總會會員砲聲隆隆，提出六大疑慮力阻，除擔心外商投資卻步、不利台商專利佈局外，甚至有企業負責人害怕「隨時準備抓去關」；台灣半導體產業協會、新竹科學園區同業公會廠商代表更是群起反對訂定專法，痛批不僅無法達到「有效管理」，反而造成外流的反效果，與其說是「保護法」，不如說是「毀滅法」。

變相懲罰 不利投入研發

台積電、日月光及聯發科等半導體指標廠商代表批評，從目前敏感科技保護法草案來看，不僅沒有解決半導體業界最關切的人才被挖角時，常伴隨營業機密被竊取，司法程序不濟與輕判等問題，反而變相懲罰積極投入研發、提升競爭力的廠商，將影響半導體業在台投入研發的意願。

業者指出，草案採事前個案許可制，但業界與國際客戶或合作夥伴往來，常得要適度揭露產品或技術規格、簽訂保密契約或進行共同研發等；如果被列為敏感科技，輸出或公開都需事前申請許可，等於營業秘密被迫公開，而國外客戶或合作夥伴則是要求台灣廠商要遵守保密約定，如此不僅喪失商機，技術研發與創新也都被阻擋，「立這法的目的是要毀滅台灣的科技研發嗎？」

偉詮電子董事長林錫銘直言，「敏感科技保護法」不僅無法達到「有效管理」，反而製造反效果，產業政策更加會失去法理依據，只要不是「敏感科技」都可能成為開放的藉口。

他強調，政府要努力的是加強公權力、擬定造福大多數人的產業政策，技術高低或敏不敏感，理應留給企業自己判斷；還不如修正「營業秘密法」第十三條之四的法人併罰制度，就可取代「敏感科技保護法」。

工總秘書長蔡練生表示，上月底為了敏感科技保護法，特別找來相關會員企業開會，包括台積電、聯發科、群創、宏碁等，甚至外商如默克、康寧等都派代表出席，「出席的每個人都罵，擔心不明不白就被抓進牢裡、更擔心保護不成反外流」；他強調，企業保護自己的機密比政府還緊張，這個法令只是限制企業經營而已。