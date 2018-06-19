提案立委︰訂定專法 堵住科技外流

2018-06-19

〔記者曾韋禎／台北報導〕自第四屆立法院就開始倡議的「科技保護法」，過了十六年仍未見蹤影。民進黨立委蘇治芬、王定宇「舊案新提」，盼政府加速立法腳步，保護台灣的敏感科技，也能讓外商放心來台投資；他們都認為，長期以來業界的擔憂，多是過度解讀，其實沒這麼嚴重。

蘇治芬在去年九月以當年政院版草案為基礎，提出「敏感科學技術保護法草案」。她表示，並非所有業者都反彈，也有業者建議立法，保障敏感科技不外流。

蘇治芬說，即便已有相關規範散見於現行法規，但它們的目的並非保護敏感科技，用一套專法來規範才完整；率先拋出草案，就是希望各界討論，科技部現也意識到訂定專法的必要性，最後會尊重主管機關的專業意見。她強調，全案不到二十條，就是框架性的規範，也要求主管機關定期檢討；部分業界的擔憂，多是過度解讀，其實沒這麼嚴重。

有業者建議立法 確保外商投資

王定宇也以當年的政院版草案為基礎，參照國外立法例，在今年五月提出「敏感科技保護法草案」。他說，包括美國、澳洲、紐西蘭等國都陸續建立類似的保護機制，而台灣敏感科技外洩中國的案例屢見不鮮，若未能及早制定專法加強保護，除中國可能藉此改良其軍事科技外，也影響外商投資台灣的意願。

他認為，這對業者而言是在既有的保護機制上「錦上添花」；前友達董事長李焜耀就曾於二○一一年當面向馬英九總統抱怨，要求政府應仿效美國制訂「商業間諜法」，可見對敏感科技的保護絕不容一拖再拖。

但民進黨團高層提醒，現在才剛準備要修「營業秘密法」，授權檢察官核發保密令，避免偵查中所揭露的營業秘密遭犯嫌、被告、原告、證人、鑑定人、律師或其他相關人士洩露；若「敏感科技保護法」仍沿用過去政院版草案的外審機制，豈不是又廣開洩密的後門？

民進黨立委鄭運鵬坦言，這確實是兩難，政府本身沒審查能力，一定要外審；若要杜絕洩密的話，是否以中科院、工研院這類的行政法人為主？