禁蓋豪宅 空軍官兵活動中心地上權招標

2018-06-18

7月上旬公告招標 9月開標

〔記者吳佳蓉、徐義平／台北報導〕今年僅此一宗的國有地地上權指標性大案即將登場！國產署表示，位於台北市復興南路、仁愛路交叉口的「空軍官兵活動中心」，預計七月上旬公告招標設定地上權，期間七十年，因該地使用分區屬「第三種商業區」，有一定比例可興建住宅（一般是低樓層限制商業使用、一定樓層以上才可作住宅使用），但考量該地開發牽動周遭區域發展及社會觀感，唯一限制是不可興建住宅，避免蓋出總價逾七千萬元的豪宅。

「空軍官兵活動中心」產權原屬國防部，因長期低度開發利用，基地遭收回變更為「非公用」，移交國產署活化。國產署官員表示，該基地在台北福華大飯店對面，交通便利，面積達一一三九．五坪，是近年罕見的熱門搶手標的；目前有興趣潛在廠商包括壽險業者、建商及旅館業者等，也有企業想規劃作為企業總部。

地租年息四．五％ 期間70年

官員表示，因該案投資規模大，將單獨一案公告招標，等標期也延長為兩個月，另舉辦說明會；目前地上物拆除工程預計於六月下旬、七月初結束，驗收作業結束後，馬上展開公告，預計七月上旬公告招標、九月上旬開標。

一般地上權案競標底價約為市價的三到五成，官員指出，考量「空軍官兵活動中心」未來開發利益及該地特殊性，預計底價將訂為市價的四到四成五；地租年息訂為四．五％，相較一般地上權案的三．五％更高。

避免惹議 限制不可興建住宅

另外，該地使用分區屬「第三種商業區」，有一定比例可蓋住宅，因地處精華區、且土地方正，為避免蓋出豪宅（北市總價七千萬元以上）惹議，特別限制不能蓋住宅。

房產業者分析，其實財政部過慮了！以同區域之前推出的知名地上權豪宅案「仁愛本真」，規劃坪數七十到一二○坪，單戶總價曾一度「喊」到破億元，但最後根本很難成交，只好轉為經營高端旅館；有興趣投標業者應該不會「笨」到去蓋賣不掉的地上權豪宅。