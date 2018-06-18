司法話題》最高法院「保密」分案 法界譏 清小案、囤舊案、積難案

2018-06-18

〔記者溫于德、楊國文／台北報導〕最高法院分案爭議未歇，日前才被批評分案不透明，近日又被「法官翻轉司法群策會」發文質疑「清小案、囤舊案、積難案」，只能美化帳面數字，卻無法保障人民訴訟權益；6年前曾發起改革最高法院連署活動的高等法院法官林孟皇認為，看見最高法院至今分案機制仍被指為不公開、不透明，感到痛心。

林孟皇指出，6年前他曾和時任高院庭長、現任司法院副院長蔡烱燉等法界人士，以「法官籲請改革最高法院行動聯盟」代表身分，獲前總統馬英九在總統府接見，同年最高法院即宣布廢除「保密分案」制度，沒想到如今最高法院的分案機制，仍被法界質疑未改變保密分案的陋習，他認為最高法院應盡快依「法定法官原則」，將分案規則明文化，才能消除外界的疑慮。

分案規則明文化 才能消除疑慮

多位不願具名的基層法官也認同林孟皇看法，有法官指出，法院是做出公開、公正審判的場域，若連內部分案的「遊戲規則」都沒辦法公平，甚至頻頻受到外界質疑，將無法對外昭以公信，甚至連判決的公正性都將受到懷疑。

律師廖芳萱則認為，簡單的案子不論是分給資深法官或資淺法官，結案速度都會很快，而複雜案件即使分給資淺法官，最終仍會由審判經驗豐富的合議庭審判長指揮訴訟程序，外界可以把資歷深淺看成是漏斗大小，由資淺大漏斗承審案件，最後也會有資深小漏斗「細篩」，至少就裁判品質部分，外界不必過於擔心。