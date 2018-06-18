司法話題》馬洩密案上訴 最高院將公開分案

2018-06-18

不依序編號 有人為操控空間

〔記者楊國文、張文川、黃欣柏／台北報導〕最高法院分案爭議持續延燒，由部分法官組成的「法官翻轉司法群策會」，多次在臉書針對最高法院分案機制開砲，質疑分案不透明、有人為操作空間，最高法院昨仍強調，分案均依規定辦理，沒有黑箱問題，而最近備受矚目的前總統馬英九案將上訴最高院，為昭公信，將公開此案的分案過程與結果。

「法官翻轉司法群策會」（簡稱法轉司）撰文指出，最高法院可不依收案順序來編號分案，造成法官分案順序有人為操縱空間。當年因扁案換法官事件，司法公信力備受質疑，讓一、二審法院分案大致走向公開透明，但最高法院仍未洗清「保密分案」陋習，直到去年初、今年3月才分別廢除「一個案件有兩個案號」、「分案法官」等制度，法轉司呼籲最高院盡快將分案規則明文化，建立順序不可變更的分案要點。

分案不公平 侵害人民訴訟權

文中直指，最高法院院長鄭玉山未經法官會議同意，就自行改變既有的分案類型及順序，恐造成分案不公平，侵害人民訴訟權。更令人擔心的是，如馬英九洩密案等政治案件，行政權將可藉機伸入，將案件分給特定法官，以達到特定的判決結果。

此外，文內也批評最高法院靠清小案來快速美化數據，是在引鴆止渴，其實根本是「清小案、囤舊案、積難案」。法轉司強調，只有收案後依時序、分類編號，再按公平的法官分案籤量數來亂數配對，才算真正的公平分案，否則只要調整收案順序與編號，就可隨意插隊，將特定案件分給特定法官，產生「指定法官」的弊端空間，違反「法定法官原則」。

對此，最高法院表示案件無大小之分，但有些案件具急迫、特殊性，因此在「民、刑事案件編號、計數、分案、報結要點」中規定，重大民、刑案及選罷法、抗告、被告在押等十幾類案件「應」提前分案，沒有所謂清小案、美化數據的情形。

最高法院強調，院內分案要點明訂院長可從民、刑庭庭長或法官中決定一人辦理分案事務，雖然分案法官已廢除，但即使在廢除前，分案法官分配案件時只知道分案號碼，不會知道案件內容與被告姓名，且是採電腦亂數隨機分配給全體法官，也不可能指定給特定法官。

平息疑慮 最高院設立分案室

最高法院書記官長徐昌錦說，為平息外界疑慮，最高法院已於上月起設立分案室，正好備受矚目的馬英九洩密案近日將上訴至最高法院，屆時將公開馬案分案過程與結果，雖礙於空間無法完全開放民眾進場，但會邀請媒體到分案室監督分案過程，並公開分案結果，以昭公信。

馬案源於2013年8月31日深夜，時任檢察總長黃世銘夜奔總統府，向馬報告立法院長王金平涉嫌關說司法案件，馬事後將此偵查中秘密告知時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強等人，並教唆黃再次向江洩密，上月15日遭高等法院判刑4月，馬上月底將上訴書送交高院，全案預計近日送最高法院分案審理。