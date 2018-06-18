年金雖縮水 鐵飯碗仍搶手

2018-06-18

初任公職 九成四認為工作安定

〔記者劉力仁／台北報導〕年金改革後退休所得縮水，但去年剛考上高普考的公務員，絕大多數認為公家工作還是「鐵飯碗」，也沒有被裁員壓力，值得投入這份工作。

根據考試院對初任公職者調查發現，八十一．二九％選擇公職是因為薪資與福利不錯，九十四．五三％認為公務員工作有保障且安定，投考公務員是抱持鐵飯碗的心態，不過當問到是否認同公務職涯為其終身志業，則降到七十六．三六％。

考試院日前發布「初任公務人員意向調查─以一○六年高普考錄取訓練人員為研究對象」，透過國家文官學院電腦調查系統進行線上問卷，於三月二十三日針對三千八百七十一名參訓人員調查，完成三千三百八十四人，回收率八十七．四％。

考試院秘書長李繼玄在考試院會分析調查結果指出，薪資及福利不錯，工作有保障且安定，是公務員吸引民眾報考的原因，加上六十四．七％受訪者同意私部門有被裁員壓力，進入公部門是抱持鐵飯碗的心態。

調查也指出，八十七．一八％及八十四．六四％受訪者同意在職訓練中加入理財教育課程及退休生活規劃。顯示年金制度變革之後，公務員心態逐漸轉變，更為重視退休生活提前規劃及理財教育。

這份調查受訪者在二十九歲以上考上占四十二．七％，其中二十九歲至三十六歲間，占二十八．六％，三十七歲以上占十四．一％。李繼玄指出，進入公職年齡有逐漸偏高趨勢，必須注意是否影響政府文官體制任用及培訓。