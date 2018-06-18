軍改拚7月上路 明表決大戰

2018-06-18

〔記者邱燕玲、陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會十九日將處理攸關軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」，由於還有十六條條文未達共識，預計將上演表決大戰，朝野黨團已備戰因應。立院民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，這個改革「總是要過的」，呼籲國民黨理性面對、不要杯葛，「不要再表演給八百壯士看！」

綠籲藍勿表演給八百壯士看

國民黨團十九日上午將召開黨團大會，決定哪些條文與執政黨達成協商共識，哪些條文堅持自己的版本，以逐條發言及表決來表達黨團態度。反軍改團體「八百壯士」則於十九、廿日至立法院外陳情抗議，十九日晚上並夜宿立法院旁，視立法院處理軍改案的狀況延長抗議時程。

立法院長蘇嘉全上週召集朝野黨團對軍人年改案協商了四天，但包括起支俸率、離婚配偶請求權、十八％優存利息、施行日期等，朝野仍未能達成共識；歷經兩輪協商後，無共識的條文還有十六條，明天上午九時半再彙整各黨團意見，包括每個條文的發言人數，十時就進議場處理。

另昨有媒體報導，指「傳出因行政院長賴清德反對，堅持對在野黨提出的修法建議一字不讓」，柯建銘駁斥，「鬼扯、根本沒有這回事！」軍人年改案上週經各黨團協商，無共識的剩下十六條，民進黨團同意讓有意見者多發言，這個沒問題；但說賴揆對在野黨提出的修法建議一字不讓，「這是假新聞」，軍人年改是黨團在處理，有些修正也同意在野黨的主張，他呼籲國民黨團不要恐慌，應理性面對，不要再杯葛軍人年改案。

總統府年改會副召集人、政務委員林萬億也駁斥「根本就沒有一字不改」，他舉例，退伍軍人轉至私立學校任教，原本政院版本草案規定，月薪若超過公務人員委任第一職等三萬三一四○元，須暫停領退休俸，最後也都讓步放寬了，怎能說行政院一字都不改？只要在野黨所提條文版本合理，年改會並不是鐵板一塊，不能因政院不接受不合理要求，就把行政院講成是不溝通。

林萬億強調，現在的軍人年改政院版已相當優渥，將官月退俸率上限九十％，即便許多民眾都認為太過優渥，行政院最後也採納了，國民黨應要看到這些部分。