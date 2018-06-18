年改上路》選情升溫 藍：軍公教討公道

2018-06-18

〔記者林良昇／台北報導〕行政院規劃軍公教年金改革於七月一日上路，部分現職、退休軍公教人員對年改發出怨言，藍營輔選人士昨分析，退休軍公教人員大多是國民黨支持者，二○一四、一六年選舉，因馬政府刪除年終慰問金，很多支持者不出來投票造成國民黨慘敗，年底大選這些選民出來向民進黨「討公道」，對藍營選情會有助益。

軍人年改方案正在立院臨時會審議，預計於七月一日和公、教年改一同上路，近期退休公教人員陸續收到「退休所得重算處分書」，不少退休公教人員看到年金被砍，將進行訴願等行政救濟，年改上路的後續效應恐延燒到年底縣市長大選。

國民黨組發會主委李哲華分析指，很多退休軍公教人員是國民黨員或支持者，在二○一四年、二○一六年兩次大選，因馬政府提出取消軍公教年終慰問金，這些軍公教支持者不願出來投票，很多縣市輸得莫名其妙，部分民進黨立委當選，票數沒有增多，反而是國民黨參選人票數變少，衝擊不小。

李哲華表示，民進黨推動的軍公教年改將於七月一日上路，影響勢必比刪除年終慰問金大；從六月份開始，銓敘部開始寄「退休所得重算處分書」，多人反映退休金砍的金額比政府當初說的多，造成很大不滿。

軍公教占比越多縣市 影響越大

李哲華舉例，雲林縣是綠大於藍，但這兩天縣黨部幫忙協助退休金訴願的中心都車水馬龍，人潮很多，前所未見；他認為國民黨選情會比上次大選好，因為上次軍公教不出來投票是懲罰國民黨，這次會出來投票，向民進黨討公道。

國民黨輔選人士分析，退休軍公教人員占比越多的縣市，影響就越大，例如中南部、離島、偏鄉等，其中，澎湖縣就是因為年金改革造成可能會直接翻轉的縣市之一。

國民黨雲林縣長參選人張麗善表示，國民黨前兩次大選慘敗，馬政府取消年終慰問金，軍公教的低投票率十分關鍵，但民進黨政府這次改革影響更大，讓許多人生活立即陷入困頓，軍公教反應會比較積極，寄望政黨再次輪替。

國民黨彰化縣長參選人王惠美說，有些退休軍公教鄉親反映，他們過去比較支持民進黨，但因年金改革一改少了二、三萬元，改支持國民黨；如果政府真的很窮，相信軍公教人員也願意共體時艱，但政府在前瞻計畫花很多錢，卻只是「綁票」，這讓軍公教人員情何以堪？