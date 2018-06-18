年改衝擊 綠：堅定支持改革

2018-06-18

〔記者楊淳卉／台北報導〕軍人年改於立院審議中，預期七月一日與公教年改一同上路，由於接近年底縣市長選舉，民進黨內評估，年改將導致各地藍軍快速集結，衝擊綠營選情。民進黨台北市長參選人姚文智受訪表示，從國民黨台北市長參選人丁守中目前的支持度來看，確有藍軍集結現象，但他會堅定支持總統蔡英文團隊進行的改革，也不會因為年改就放棄這些選票。

一場「改革與反改革的鬥爭」

民進黨秘書長洪耀福上月指出，年金改革及「管案」處理等都讓藍軍強勢集結，年底選戰主軸會是「改革與反改革的鬥爭」，他也要民進黨人瞭解，「寧願為了改革失去政權，不要因為不改革而沒有所作為」，民進黨敢改革、敢做事，呼籲人民繼續支持民進黨。

姚文智表示，就算再困難、影響選舉再多，還是堅定支持蔡總統團隊進行的改革。他曾擔任七年的行政首長，和很多公務員都變成好朋友，他會在參選過程中，向北市公教人員說明政府改革。

姚文智說，期待為社會做事的公務員還是多數，不該污名化公務員，或像現任市長柯文哲以威權、不假辭色的方式領導；他會以溝通爭取公務人員支持，讓公務員了解，姚文智的團隊能帶領他們發揮能力，實現他們對市民和社會的服務。

民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，年改議題非常敏感，也的確讓選情變得嚴峻，即使在深綠的台南、嘉義、高雄等選區，第一線的參選人還是要耐著性子聽選民抱怨，待受影響的人宣洩情緒後，再不厭其煩的以理性說理，爭取認同。

黃偉哲說，國家財政有困難，該說的理都說了，「但當任何人去銀行把存款打開來，發現少了一些錢，即使少了幾十塊，也一定會動情緒」，他在拜票時曾碰上有退休老師抱怨，原本一個月能領六、七萬元，年改後只剩下五萬元，但參選人總不能說五萬元也不少，只能等他們抱怨完，再和他們說抱歉。

針對軍公教年改即將上路對於年底選情的影響，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方表示，年改是世代正義的議題，也是國家財政的問題，他們終需面對，這不是藍綠政黨對決的戰場。

鄭朝方說，選舉在即，民進黨依然在七月進行年改，說明了年改的急迫性，所以是以台灣整體軍公教人員的權益為優先，而不是年底選戰考量。地方的確對於年改有不同的聲音，他會用最大的誠意來聆聽與溝通，化解不同世代、不同職業別間的衝突。

  • 軍人年改案於立院審議中，預期七月一日與公教年改一同上路，而軍公教年改對年底縣市長選情的影響效應已陸續浮現，國、民兩黨也各自展開攻防。圖為民進黨主席蔡英文在去年十一月與黨籍縣市長參選人同台造勢情形。（資料照）

    軍人年改案於立院審議中，預期七月一日與公教年改一同上路，而軍公教年改對年底縣市長選情的影響效應已陸續浮現，國、民兩黨也各自展開攻防。圖為民進黨主席蔡英文在去年十一月與黨籍縣市長參選人同台造勢情形。（資料照）

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