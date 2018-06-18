年改衝擊 綠：堅定支持改革

2018-06-18

〔記者楊淳卉／台北報導〕軍人年改於立院審議中，預期七月一日與公教年改一同上路，由於接近年底縣市長選舉，民進黨內評估，年改將導致各地藍軍快速集結，衝擊綠營選情。民進黨台北市長參選人姚文智受訪表示，從國民黨台北市長參選人丁守中目前的支持度來看，確有藍軍集結現象，但他會堅定支持總統蔡英文團隊進行的改革，也不會因為年改就放棄這些選票。

一場「改革與反改革的鬥爭」

民進黨秘書長洪耀福上月指出，年金改革及「管案」處理等都讓藍軍強勢集結，年底選戰主軸會是「改革與反改革的鬥爭」，他也要民進黨人瞭解，「寧願為了改革失去政權，不要因為不改革而沒有所作為」，民進黨敢改革、敢做事，呼籲人民繼續支持民進黨。

姚文智表示，就算再困難、影響選舉再多，還是堅定支持蔡總統團隊進行的改革。他曾擔任七年的行政首長，和很多公務員都變成好朋友，他會在參選過程中，向北市公教人員說明政府改革。

姚文智說，期待為社會做事的公務員還是多數，不該污名化公務員，或像現任市長柯文哲以威權、不假辭色的方式領導；他會以溝通爭取公務人員支持，讓公務員了解，姚文智的團隊能帶領他們發揮能力，實現他們對市民和社會的服務。

民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，年改議題非常敏感，也的確讓選情變得嚴峻，即使在深綠的台南、嘉義、高雄等選區，第一線的參選人還是要耐著性子聽選民抱怨，待受影響的人宣洩情緒後，再不厭其煩的以理性說理，爭取認同。

黃偉哲說，國家財政有困難，該說的理都說了，「但當任何人去銀行把存款打開來，發現少了一些錢，即使少了幾十塊，也一定會動情緒」，他在拜票時曾碰上有退休老師抱怨，原本一個月能領六、七萬元，年改後只剩下五萬元，但參選人總不能說五萬元也不少，只能等他們抱怨完，再和他們說抱歉。

針對軍公教年改即將上路對於年底選情的影響，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方表示，年改是世代正義的議題，也是國家財政的問題，他們終需面對，這不是藍綠政黨對決的戰場。

鄭朝方說，選舉在即，民進黨依然在七月進行年改，說明了年改的急迫性，所以是以台灣整體軍公教人員的權益為優先，而不是年底選戰考量。地方的確對於年改有不同的聲音，他會用最大的誠意來聆聽與溝通，化解不同世代、不同職業別間的衝突。