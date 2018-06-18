外企被迫低頭 恐成中共「人質」

2018-06-18

避免失去中國市場 各國企業紛設立黨支部

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共總書記習近平上台後，不斷加強黨對民營企業的控制，要求設立黨組織，以展開黨的活動；近十年來，不只台商，越來越多在中國經營的韓、歐及美企也不敵中共的壓力，紛紛設立黨支部，以免經營遭到刁難，或失去中國市場。

根據中國公司法第十九條，中國企業、中外合資企業及外國獨資企業，只要有至少三名共產黨員，就可建立黨支部，並展開組織活動，企業必須在工作時間外提供場地進行黨活動，允許員工休假出席黨的相關活動。

目前中共黨員近九千萬人，占總人口約六．五％。中共組織部副部長齊玉去年曾指出，在中國投資的十．五萬家外國企業（不含合資），已有近七．五萬家設立黨組織，遠高於二○一一年的四萬七千家；包括三星電子、迪士尼、雷諾汽車等知名外企，都會定期舉辦共黨組織活動。

三星（蘇州）半導體在一九九八年成立黨支部，二○○七年更設立了黨委書記，為蘇州工業園區首家成立黨委的外企，當時韓籍總經理方正浩還說：「公司有這樣的黨組織，我感到驕傲」。目前該公司十二名主管中，七名中國主管全是黨員，黨員人數從最初的三十九人增至約四百人。

目前擔任三星（蘇州）半導體黨委書記李成春說：「三星這樣規模的企業成立了黨組織，園區其他外企的黨建工作就容易展開了。」

上海迪士尼樂園共聘用一萬一千名全職員工和七千名契約工，目前有三百多名黨員，大約是三年前的兩倍，他們高調從事政治活動，包括在工作時間上黨課、協助管理員工福利、安排黨員政治研討會等；早在迪士尼集團與中共洽談合作之前，中共就提出建立黨組織，並寫進上海迪士尼樂園興建合約條款內。

法國車商雷諾汽車在中國的合資企業，去年也開始辦講座，為新進外國員工介紹共黨和其在中國社會的角色；德國工程公司博世力士樂（Bosch Rexroth）北京公司的黨員員工，在週末學習習近平的談話；美國陶氏化學和保德信金融集團起初一度抵抗，後來也接受設立黨組織。

中共活動惹摩擦 德企揚言撤資

但中共深入企業所引發的摩擦正在擴大。去年德國駐中國工商總會（AHK）率先發表措辭強硬聲明指出，如果中共持續企圖影響外企，德企不排除退出中國市場，或重新考慮對中投資；但有更多外企擔心失去中國市場，不敢批評中共此舉。

分析師指出，如果美中貿易衝突惡化，中共可能加緊黨在外企、尤其是美企裡的角色，屆時外企若要保住中國這個市場，可能被迫聽從中共指揮，成為中共的「人質」。